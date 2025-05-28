https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019475302.html
В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения
В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения
В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует Росавиация. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T07:40:00+03:00
2025-05-28T07:40:00+03:00
2025-05-28T07:42:00+03:00
жуковский
домодедово (аэропорт)
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует Росавиация."В аэропорту "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" в 07.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250528/aeproport-2019462841.html
жуковский
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Жуковский, Домодедово (аэропорт), Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения
В аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Шереметьево сняли ограничения