https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019475302.html

В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения

В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения - РИА Новости, 28.05.2025

В аэропортах московского авиаузла сняли ограничения

В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует Росавиация. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T07:40:00+03:00

2025-05-28T07:40:00+03:00

2025-05-28T07:42:00+03:00

жуковский

домодедово (аэропорт)

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. В аэропортах "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, информирует Росавиация."В аэропорту "Внуково", "Домодедово", "Жуковский" и "Шереметьево" в 07.15 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250528/aeproport-2019462841.html

жуковский

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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Дарья Буймова

жуковский, домодедово (аэропорт), шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность