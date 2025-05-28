https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019458705.html
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:52:00+03:00
2025-05-28T01:52:00+03:00
2025-05-28T01:55:00+03:00
владимир
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
кострома
безопасность
ярославль
международная организация гражданской авиации
туношна
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир ("Семязино"; код ИКАО: UUBL); Иваново ("Южный"; UUBI); Кострома ("Сокеркино"; UUBA); Ярославль ("Туношна"; UUDL)", - написал он.
https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019456690.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кострома, безопасность, ярославль, международная организация гражданской авиации, туношна
Владимир, Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Кострома, Безопасность, Ярославль, Международная организация гражданской авиации, Туношна
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения
В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ввели ограничения