https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019458705.html

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025

В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:52:00+03:00

2025-05-28T01:52:00+03:00

2025-05-28T01:55:00+03:00

владимир

иваново

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

кострома

безопасность

ярославль

международная организация гражданской авиации

туношна

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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир ("Семязино"; код ИКАО: UUBL); Иваново ("Южный"; UUBI); Кострома ("Сокеркино"; UUBA); Ярославль ("Туношна"; UUDL)", - написал он.

https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019456690.html

владимир

иваново

кострома

ярославль

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

владимир, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кострома, безопасность, ярославль, международная организация гражданской авиации, туношна