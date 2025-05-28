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В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
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01:52 28.05.2025 (обновлено: 01:55 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019458705.html
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации... РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:52:00+03:00
2025-05-28T01:55:00+03:00
владимир
иваново
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
кострома
безопасность
ярославль
международная организация гражданской авиации
туношна
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир ("Семязино"; код ИКАО: UUBL); Иваново ("Южный"; UUBI); Кострома ("Сокеркино"; UUBA); Ярославль ("Туношна"; UUDL)", - написал он.
https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019456690.html
владимир
иваново
кострома
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владимир, иваново, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), кострома, безопасность, ярославль, международная организация гражданской авиации, туношна
Владимир, Иваново, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Кострома, Безопасность, Ярославль, Международная организация гражданской авиации, Туношна
В четырех российских аэропортах ввели временные ограничения

В аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля ввели ограничения

© РИА Новости / Анна СкудаеваАэропорт Костромы
Аэропорт Костромы - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Анна Скудаева
Аэропорт Костромы. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир ("Семязино"; код ИКАО: UUBL); Иваново ("Южный"; UUBI); Кострома ("Сокеркино"; UUBA); Ярославль ("Туношна"; UUDL)", - написал он.
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В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения
01:15
 
ВладимирИвановоФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)КостромаБезопасностьЯрославльМеждународная организация гражданской авиацииТуношна
 
 
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