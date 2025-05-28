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В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
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01:15 28.05.2025 (обновлено: 07:31 28.05.2025)
https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019456690.html
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.05.2025
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2025-05-28T07:31:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский", — говорится в публикации.До этого такие же меры применили в аэропортах Калуга и Домодедово. Позднее — в аэропортах Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль и Шереметьево.
https://ria.ru/20250527/rosaviatsiya-2019448009.html
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федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения

В девяти аэропортах временно ограничили прием и выпуск воздушных судов

© РИА Новости / Евгений ОдиноковМеждународный аэропорт Жуковский
Международный аэропорт Жуковский - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Международный аэропорт Жуковский. Архивное фото
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации.
«
"Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский", — говорится в публикации.
До этого такие же меры применили в аэропортах Калуга и Домодедово. Позднее — в аэропортах Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль и Шереметьево.
Самолет - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В аэропорту Калуги ввели временные ограничения
Вчера, 23:02
 
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)Безопасность
 
 
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