https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019456690.html

В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025

В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения

В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T01:15:00+03:00

2025-05-28T01:15:00+03:00

2025-05-28T07:31:00+03:00

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский", — говорится в публикации.До этого такие же меры применили в аэропортах Калуга и Домодедово. Позднее — в аэропортах Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль и Шереметьево.

https://ria.ru/20250527/rosaviatsiya-2019448009.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность