https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019456690.html
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения
В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T01:15:00+03:00
2025-05-28T01:15:00+03:00
2025-05-28T07:31:00+03:00
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В аэропортах Внуково и Жуковский действуют временные ограничения, сообщается в Telegram-канале представителя Росавиации."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский", — говорится в публикации.До этого такие же меры применили в аэропортах Калуга и Домодедово. Позднее — в аэропортах Владимир, Иваново, Кострома, Ярославль и Шереметьево.
https://ria.ru/20250527/rosaviatsiya-2019448009.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропортах Внуково и Жуковский ввели временные ограничения
В девяти аэропортах временно ограничили прием и выпуск воздушных судов