https://ria.ru/20250528/aeproport-2019462841.html
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево введены ограничительные меры, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025
2025-05-28T03:23:00+03:00
2025-05-28T03:23:00+03:00
2025-05-28T04:01:00+03:00
шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево введены ограничительные меры, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево", — говорится в посте.
https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019458705.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения
В аэропорту Шереметьево ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов