https://ria.ru/20250528/aeproport-2019462841.html

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения - РИА Новости, 28.05.2025

В аэропорту Шереметьево ввели временные ограничения

В аэропорту Шереметьево введены ограничительные меры, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале. РИА Новости, 28.05.2025

2025-05-28T03:23:00+03:00

2025-05-28T03:23:00+03:00

2025-05-28T04:01:00+03:00

шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973241895_0:164:3060:1885_1920x0_80_0_0_449fd5877dc5302ce61db79c9c94b67e.jpg

МОСКВА, 28 мая — РИА Новости. В аэропорту Шереметьево введены ограничительные меры, сообщил представитель Росавиации в Telegram-канале."Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Шереметьево", — говорится в посте.

https://ria.ru/20250528/aeroporty-2019458705.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность