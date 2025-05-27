https://ria.ru/20250527/zakharova-2019354533.html

Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают

Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают

Мнения России и Китая по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США,​ полностью совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T15:26:00+03:00

2025-05-27T15:26:00+03:00

2025-05-27T15:26:00+03:00

россия

китай

сша

мария захарова

дональд трамп

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мнения России и Китая по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США,​ полностью совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мнения России и Китая по этому вопросу и многим другим вопросам, а это все-таки принципиальные аспекты стратегической стабильности, полностью совпадают либо отличаются высокой степенью близости", - сказала Захарова на брифинге. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.

https://ria.ru/20250527/kndr-2019237128.html

россия

китай

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россия, китай, сша, мария захарова, дональд трамп, в мире