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Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают - РИА Новости, 27.05.2025
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15:26 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zakharova-2019354533.html
Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают
Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают
Мнения России и Китая по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США,​ полностью совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:26:00+03:00
2025-05-27T15:26:00+03:00
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китай
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мнения России и Китая по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США,​ полностью совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мнения России и Китая по этому вопросу и многим другим вопросам, а это все-таки принципиальные аспекты стратегической стабильности, полностью совпадают либо отличаются высокой степенью близости", - сказала Захарова на брифинге. Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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россия, китай, сша, мария захарова, дональд трамп, в мире
Россия, Китай, США, Мария Захарова, Дональд Трамп, В мире
Захарова: мнения России и Китая по "Золотому куполу" США совпадают

Захарова: мнения России и КНР по "Золотому куполу" США полностью совпадают

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Мнения России и Китая по вопросу новой системы ПРО "Золотой купол", разрабатываемой США,​ полностью совпадают, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мнения России и Китая по этому вопросу и многим другим вопросам, а это все-таки принципиальные аспекты стратегической стабильности, полностью совпадают либо отличаются высокой степенью близости", - сказала Захарова на брифинге.
Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что американские власти выбрали архитектуру для своей системы ПРО "Золотой купол", которая обойдется стране примерно в 175 миллиардов долларов. Американский лидер отметил, что система будет включать наземные, морские и космические системы, а ввод ее в эксплуатацию ожидается до конца его второго президентского срока.
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