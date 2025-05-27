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Канада должна перестать переписывать историю ВОВ, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025
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15:16 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zakharova-2019351956.html
Канада должна перестать переписывать историю ВОВ, заявила Захарова
Канада должна перестать переписывать историю ВОВ, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025
Канада должна перестать переписывать историю ВОВ, заявила Захарова
Канаде стоит прекратить переписывать историю Второй мировой войны и воздержаться от провокационной риторики по этой теме, заявила официальный представитель МИД... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T15:16:00+03:00
2025-05-27T15:16:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Канаде стоит прекратить переписывать историю Второй мировой войны и воздержаться от провокационной риторики по этой теме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. В ходе брифинга она привела слова канадского МИД, который обвинил Россию "в праздновании собственной версии Дня Победы". "Неоднократные попытки преднамеренно исказить память о Великой Отечественной войне свидетельствуют о глубоком историческом невежестве у одних и о злонамеренности у других, они дискредитируют саму канадскую сторону, в первую очередь поддающуюся конъюнктурным соображениям и слепо следующей русофобской линией против самих же себя", - сказала Захарова в ходе брифинга. Она отметила, что в этой ситуации особое возмущение вызывает лицемерие официальной Оттавы, которая с одной стороны позволяет себе подобного рода инсинуации, а с другой в национальном же парламенте устраивает торжественную встречу под аплодисменты и овации нацистскому коллаборационисту Ярославу Хуньке (Гунько). "Также Канада, которая нам тут рассказывает про то, что мы не так 9 мая отметили, вообще-то не рассекречивает хранящиеся в федеральной архивной библиотечной службе списки нацистских преступников и их приспешников, которые нашли в Канаде надёжное убежище. Может, они на себя посмотрят, ответят на эти вопросы?", - добавила Захарова. Официальный представитель российского МИД обратила внимание, что Канада также ежегодно голосует против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма. "Канадской стороне следует прекратить переписывать историю Второй мировой войны, воздержаться от провокационной риторики, сосредоточиться на объективной оценке прошлого. День Победы - это не предмет для политических спекуляций. Это символ единства, решимости в борьбе против любого проявления нацизма, фашизма и другим форм человеконенавистничества, а память о героизме и самопожертвовании советского народа в борьбе с гитлеризмом священна, и любые попытки её очернить будут решительно пресекаться", - заключила Захарова. В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом". Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
https://ria.ru/20250526/ukraina-2019123313.html
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канада, россия, ярослав хунка, мария захарова, оттава, владимир зеленский, генеральная прокуратура рф, оон, в мире
Канада, Россия, Ярослав Хунка, Мария Захарова, Оттава, Владимир Зеленский, Генеральная прокуратура РФ, ООН, В мире
Канада должна перестать переписывать историю ВОВ, заявила Захарова

Захарова: Канаде стоит прекратить переписывать историю Второй мировой войны

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мария Захарова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Канаде стоит прекратить переписывать историю Второй мировой войны и воздержаться от провокационной риторики по этой теме, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В ходе брифинга она привела слова канадского МИД, который обвинил Россию "в праздновании собственной версии Дня Победы".
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"Неоднократные попытки преднамеренно исказить память о Великой Отечественной войне свидетельствуют о глубоком историческом невежестве у одних и о злонамеренности у других, они дискредитируют саму канадскую сторону, в первую очередь поддающуюся конъюнктурным соображениям и слепо следующей русофобской линией против самих же себя", - сказала Захарова в ходе брифинга.
Она отметила, что в этой ситуации особое возмущение вызывает лицемерие официальной Оттавы, которая с одной стороны позволяет себе подобного рода инсинуации, а с другой в национальном же парламенте устраивает торжественную встречу под аплодисменты и овации нацистскому коллаборационисту Ярославу Хуньке (Гунько).
"Также Канада, которая нам тут рассказывает про то, что мы не так 9 мая отметили, вообще-то не рассекречивает хранящиеся в федеральной архивной библиотечной службе списки нацистских преступников и их приспешников, которые нашли в Канаде надёжное убежище. Может, они на себя посмотрят, ответят на эти вопросы?", - добавила Захарова.
Официальный представитель российского МИД обратила внимание, что Канада также ежегодно голосует против резолюции ГА ООН о борьбе с героизацией нацизма.
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"Канадской стороне следует прекратить переписывать историю Второй мировой войны, воздержаться от провокационной риторики, сосредоточиться на объективной оценке прошлого. День Победы - это не предмет для политических спекуляций. Это символ единства, решимости в борьбе против любого проявления нацизма, фашизма и другим форм человеконенавистничества, а память о героизме и самопожертвовании советского народа в борьбе с гитлеризмом священна, и любые попытки её очернить будут решительно пресекаться", - заключила Захарова.
В сентябре 2023 года во время выступления Владимира Зеленского в парламенте Канады собравшиеся приветствовали 98-летнего украинского националиста Ярослава Хунку, служившего в дивизии СС "Галичина". В МИД РФ заявили, что публичное восхваление нациста в парламенте "как нельзя лучше характеризует правящий режим" тогдашнего премьера Джастина Трюдо, а Москва не намерена мириться с тем, как канадские власти "заигрывают с нацизмом".
Следственный комитет РФ установил, что Хунка и его соучастники причастны к убийству не менее 500 граждан СССР, включая евреев и поляков. Генпрокуратура России объявила его в международный розыск и передала канадской стороне документы, подтверждающие вину. Однако Оттава отказалась от экстрадиции.
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