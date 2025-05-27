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Захарова: наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения
Захарова: наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова: наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения
Наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения, Россия учитывает это в своем оборонном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:48:00+03:00
2025-05-27T14:48:00+03:00
2025-05-27T14:48:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. Наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения, Россия учитывает это в своем оборонном планировании, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. “Ускоренное наращивание военного потенциала действительно повышает риски опасных военных инцидентов и лобового столкновения. И все эти обстоятельства также учитываются Россией в оборонном планировании для гарантированного обеспечения национальной безопасности”, - сказала она в ходе брифинга. При этом Захарова напомнила, что 85 лет назад жителей Европы уже толкали вслепую и провокационным путем на большую войну. “Помнят ли они, чем закончили? Для этого они уничтожают памятники, чтобы ничего не помнить, и переписывают учебники истории, чтобы ничего не знать”, - резюмировала она.
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html
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мария захарова, европа, россия, нато, в мире
Мария Захарова, Европа, Россия, НАТО, В мире
Захарова: наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения
Мария Захарова: наращивание военного потенциала НАТО повышает риски столкновения