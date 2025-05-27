https://ria.ru/20250527/zakharova-2019322019.html

Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова

Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025

Россия может предотвратить Третью мировую войну, заявила Захарова

Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова РИА Новости, 27.05.2025

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мария захарова

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МАХАЧКАЛА, 27 мая – РИА Новости. Россия имеет возможность не позволить миру скатиться в масштабную Третью мировую войну, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова "Есть. Возможность есть", - сказала она в ходе брифинга, отвечая на вопрос журналиста, есть ли у России какая-то возможность обеспечить собственную безопасность и не дать миру скатиться в масштабную Третью мировую войну. Захарова добавила, что Россия в военном и геополитическом планировании опирается на анализ постоянно эволюционирующих угроз. Уделяется особое внимание рискам подрыва стратегической стабильности, отметила она.

https://ria.ru/20250527/zakharova-2019321455.html

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мария захарова, россия, в мире