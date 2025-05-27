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Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии - РИА Новости, 27.05.2025
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14:51 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/zakharova--2019342670.html
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии
Учения НАТО в водах Финляндии являются наглядным подтверждением стремления альянса к наращиванию ударного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:51:00+03:00
2025-05-27T14:51:00+03:00
мария захарова
финляндия
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Учения НАТО в водах Финляндии являются наглядным подтверждением стремления альянса к наращиванию ударного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно следим за существенной активизацией в странах коллективного Запада военных приготовлений и учений. Это подтверждает, в том числе, тезис об агрессивном настрое натовского блока, намеренного полностью освоить территории своих стран-новобранцев. В данном случае - Финляндии. Очередным наглядным подтверждением стремления натовцев по укреплению и наращиванию ударного потенциала альянса на его северо-восточных рубежах является привлечение кораблей и военнослужащих из Германии, Швеции, Эстонии к приводящимся в период с 21 по 28 мая в Финляндии учениям финских ВМС", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, финские элиты занимаются подготовкой к "некоей неведомой войне", вместо решения обостряющихся внутренних проблем страны. "Создается ощущение, что финские военно-политические элиты глубоко поражены вирусом русофобии, ментально готовятся к некоей неведомой нам войне… Тратят миллиардные бюджеты своей собственной страны на то, что им навязывают в качестве, как на Западе говорят, нарратива", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html
https://ria.ru/20250520/nato-2018137284.html
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мария захарова, финляндия, россия, германия, нато, в мире
Мария Захарова, Финляндия, Россия, Германия, НАТО, В мире
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии

МИД: учения НАТО в Финляндии указывают на стремление к росту ударного потенциала

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМария Захарова
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
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Мария Захарова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Учения НАТО в водах Финляндии являются наглядным подтверждением стремления альянса к наращиванию ударного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы внимательно следим за существенной активизацией в странах коллективного Запада военных приготовлений и учений. Это подтверждает, в том числе, тезис об агрессивном настрое натовского блока, намеренного полностью освоить территории своих стран-новобранцев. В данном случае - Финляндии. Очередным наглядным подтверждением стремления натовцев по укреплению и наращиванию ударного потенциала альянса на его северо-восточных рубежах является привлечение кораблей и военнослужащих из Германии, Швеции, Эстонии к приводящимся в период с 21 по 28 мая в Финляндии учениям финских ВМС", - сказала она в ходе брифинга.
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Как отметила Захарова, финские элиты занимаются подготовкой к "некоей неведомой войне", вместо решения обостряющихся внутренних проблем страны.
"Создается ощущение, что финские военно-политические элиты глубоко поражены вирусом русофобии, ментально готовятся к некоей неведомой нам войне… Тратят миллиардные бюджеты своей собственной страны на то, что им навязывают в качестве, как на Западе говорят, нарратива", - подчеркнула она.
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Мария ЗахароваФинляндияРоссияГерманияНАТОВ мире
 
 
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