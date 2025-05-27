https://ria.ru/20250527/zakharova--2019342670.html
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии - РИА Новости, 27.05.2025
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии
Учения НАТО в водах Финляндии являются наглядным подтверждением стремления альянса к наращиванию ударного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:51:00+03:00
2025-05-27T14:51:00+03:00
2025-05-27T14:51:00+03:00
мария захарова
финляндия
россия
германия
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198621_0:0:2571:1445_1920x0_80_0_0_baed4040d09ce68e57a23564c884f1a5.jpg
МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Учения НАТО в водах Финляндии являются наглядным подтверждением стремления альянса к наращиванию ударного потенциала, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Мы внимательно следим за существенной активизацией в странах коллективного Запада военных приготовлений и учений. Это подтверждает, в том числе, тезис об агрессивном настрое натовского блока, намеренного полностью освоить территории своих стран-новобранцев. В данном случае - Финляндии. Очередным наглядным подтверждением стремления натовцев по укреплению и наращиванию ударного потенциала альянса на его северо-восточных рубежах является привлечение кораблей и военнослужащих из Германии, Швеции, Эстонии к приводящимся в период с 21 по 28 мая в Финляндии учениям финских ВМС", - сказала она в ходе брифинга. Как отметила Захарова, финские элиты занимаются подготовкой к "некоей неведомой войне", вместо решения обостряющихся внутренних проблем страны. "Создается ощущение, что финские военно-политические элиты глубоко поражены вирусом русофобии, ментально готовятся к некоей неведомой нам войне… Тратят миллиардные бюджеты своей собственной страны на то, что им навязывают в качестве, как на Западе говорят, нарратива", - подчеркнула она.
https://ria.ru/20250525/finlyandiya-2018944049.html
https://ria.ru/20250520/nato-2018137284.html
финляндия
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564198202_145:0:2874:2047_1920x0_80_0_0_c94425d6cea0f6e71fcb0304eac83b29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мария захарова, финляндия, россия, германия, нато, в мире
Мария Захарова, Финляндия, Россия, Германия, НАТО, В мире
Захарова прокомментировала учения НАТО в Финляндии
МИД: учения НАТО в Финляндии указывают на стремление к росту ударного потенциала