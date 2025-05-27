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Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:13:00+03:00
2025-05-27T11:13:00+03:00
2025-05-27T12:54:00+03:00
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в мае радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщило, что Портнов был застрелен у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. "Насквозь прогнившую во всех отношениях суть киевской клики разоблачила то, как с нескрываемой радостью они глумились в социальных сетях над заказным убийством, как мы понимаем, 21 мая в Мадриде, оно было исполнено киллерами, экс-заместителя главы администрации президента Украины при Януковиче Андрея Портнова… Ликовали, наслаждались, смаковали все аспекты заказного убийства. Это все подтверждает, пусть косвенно, но подтверждает факт расправы... с неугодным и опасным оппонентом в целях собственного самосохранения во власти и продолжения дальнейшего масштабнейшего казнокрадства на территории Украины", - сказала она в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Портнов анонсировал свои планы по публичному разоблачению коррупционеров режима во главе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html
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в мире, россия, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, мария захарова, убийство андрея портнова в испании
В мире, Россия, Мадрид, Украина, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Мария Захарова, Убийство Андрея Портнова в Испании
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
Захарова: Киев косвенно подтверждает факт расправы с Портновым