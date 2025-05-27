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Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025
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11:13 27.05.2025 (обновлено: 12:54 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/zaharova-2019286091.html
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова
Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:13:00+03:00
2025-05-27T12:54:00+03:00
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виктор янукович
мария захарова
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в мае радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщило, что Портнов был застрелен у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. "Насквозь прогнившую во всех отношениях суть киевской клики разоблачила то, как с нескрываемой радостью они глумились в социальных сетях над заказным убийством, как мы понимаем, 21 мая в Мадриде, оно было исполнено киллерами, экс-заместителя главы администрации президента Украины при Януковиче Андрея Портнова… Ликовали, наслаждались, смаковали все аспекты заказного убийства. Это все подтверждает, пусть косвенно, но подтверждает факт расправы... с неугодным и опасным оппонентом в целях собственного самосохранения во власти и продолжения дальнейшего масштабнейшего казнокрадства на территории Украины", - сказала она в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Портнов анонсировал свои планы по публичному разоблачению коррупционеров режима во главе с Владимиром Зеленским.
https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html
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в мире, россия, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, мария захарова, убийство андрея портнова в испании
В мире, Россия, Мадрид, Украина, Андрей Портнов (политик), Виктор Янукович, Мария Захарова, Убийство Андрея Портнова в Испании
Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова

Захарова: Киев косвенно подтверждает факт расправы с Портновым

CC BY 3.0 / News UTR / Андрей Портнов
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
CC BY 3.0 / News UTR /
Андрей Портнов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее в мае радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщило, что Портнов был застрелен у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом.
Андрей Портнов - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Киев пытается получить доступ к гаджетам Портнова, заявил Шарий
26 мая, 17:37
"Насквозь прогнившую во всех отношениях суть киевской клики разоблачила то, как с нескрываемой радостью они глумились в социальных сетях над заказным убийством, как мы понимаем, 21 мая в Мадриде, оно было исполнено киллерами, экс-заместителя главы администрации президента Украины при Януковиче Андрея Портнова… Ликовали, наслаждались, смаковали все аспекты заказного убийства. Это все подтверждает, пусть косвенно, но подтверждает факт расправы... с неугодным и опасным оппонентом в целях собственного самосохранения во власти и продолжения дальнейшего масштабнейшего казнокрадства на территории Украины", - сказала она в ходе брифинга.
Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Портнов анонсировал свои планы по публичному разоблачению коррупционеров режима во главе с Владимиром Зеленским.
Место убийства Андрея Портнова в Мадриде - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Экс-депутат Рады заявил, что мотивом убийства Портнова могла быть месть
22 мая, 00:49
 
В миреРоссияМадридУкраинаАндрей Портнов (политик)Виктор ЯнуковичМария ЗахароваУбийство Андрея Портнова в Испании
 
 
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