https://ria.ru/20250527/zaharova-2019286091.html

Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова

Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова - РИА Новости, 27.05.2025

Убийство Портного косвенно носит заказной характер, заявила Захарова

Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:13:00+03:00

2025-05-27T11:13:00+03:00

2025-05-27T12:54:00+03:00

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мария захарова

убийство андрея портнова в испании

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Ликование киевской клики косвенно подтверждает факт расправы с неугодным и опасным оппонентом – экс-советником Виктора Януковича Андреем Портновым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее в мае радиостанция Cadena Ser со ссылкой на полицию и службы экстренной помощи сообщило, что Портнов был застрелен у входа в школу в городе Посуэло-де-Аларкон под Мадридом. "Насквозь прогнившую во всех отношениях суть киевской клики разоблачила то, как с нескрываемой радостью они глумились в социальных сетях над заказным убийством, как мы понимаем, 21 мая в Мадриде, оно было исполнено киллерами, экс-заместителя главы администрации президента Украины при Януковиче Андрея Портнова… Ликовали, наслаждались, смаковали все аспекты заказного убийства. Это все подтверждает, пусть косвенно, но подтверждает факт расправы... с неугодным и опасным оппонентом в целях собственного самосохранения во власти и продолжения дальнейшего масштабнейшего казнокрадства на территории Украины", - сказала она в ходе брифинга. Официальный представитель МИД РФ уточнила, что Портнов анонсировал свои планы по публичному разоблачению коррупционеров режима во главе с Владимиром Зеленским.

https://ria.ru/20250526/portnov-2019163306.html

https://ria.ru/20250522/ubiystvo-2018368189.html

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в мире, россия, мадрид, украина, андрей портнов (политик), виктор янукович, мария захарова, убийство андрея портнова в испании