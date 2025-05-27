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Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали
Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали - РИА Новости, 27.05.2025
Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали
Житель Ленобласти задержан в рамках уголовного дела о покушении на убийство после того, как он изранил оппонента лезвием от канцелярского ножа, сообщила... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:24:00+03:00
2025-05-27T11:24:00+03:00
2025-05-27T11:24:00+03:00
ленинградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Ленобласти задержан в рамках уголовного дела о покушении на убийство после того, как он изранил оппонента лезвием от канцелярского ножа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По предварительной информации, в результате внезапно возникшего конфликта 37-летний житель города Кудрово, используя лезвие от канцелярского ножа, нанес множественные резаные раны шеи и ноги 34-летнему мужчине. Потерпевший был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении. Как отметили в полиции, нападавшего задержали на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.
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ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия
Ленинградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Происшествия
Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали
Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием от ножа на мужчину, задержали