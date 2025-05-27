https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019288936.html

Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали

Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали - РИА Новости, 27.05.2025

Жителя Ленинградской области, напавшего с лезвием на мужчину, задержали

Житель Ленобласти задержан в рамках уголовного дела о покушении на убийство после того, как он изранил оппонента лезвием от канцелярского ножа, сообщила... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:24:00+03:00

2025-05-27T11:24:00+03:00

2025-05-27T11:24:00+03:00

ленинградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Житель Ленобласти задержан в рамках уголовного дела о покушении на убийство после того, как он изранил оппонента лезвием от канцелярского ножа, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. "По предварительной информации, в результате внезапно возникшего конфликта 37-летний житель города Кудрово, используя лезвие от канцелярского ножа, нанес множественные резаные раны шеи и ноги 34-летнему мужчине. Потерпевший был госпитализирован в больницу", – говорится в сообщении. Как отметили в полиции, нападавшего задержали на месте происшествия. Уголовное дело возбуждено по статье о покушении на убийство.

https://ria.ru/20250520/wildberries-2018139763.html

ленинградская область

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ленинградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии), происшествия