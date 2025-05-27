https://ria.ru/20250527/zaderzhanie-2019255551.html

Начальника управления капстроительства правительства Бурятии задержали

Начальника управления капстроительства правительства Бурятии задержали - РИА Новости, 27.05.2025

Начальника управления капстроительства правительства Бурятии задержали

Начальник государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства правительства Бурятии" задержан в Улан-Удэ, его подозревают в превышении... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:34:00+03:00

2025-05-27T08:34:00+03:00

2025-05-27T11:16:00+03:00

республика бурятия

улан-удэ

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УЛАН-УДЭ, 27 мая - РИА Новости. Начальник государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства правительства Бурятии" задержан в Улан-Удэ, его подозревают в превышении полномочий, сообщило региональное СУСК РФ. По данным с официального сайта управления, начальником учреждения является Анатолий Урбанов. "Следственным отделом по Советскому району города Улан-Удэ СУ СК России по Республике Бурятия возбуждено уголовное дело в отношении начальника государственного казенного учреждения "Управление капитального строительства правительства Республики Бурятия". Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного п. "е" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий, совершенное из иной личной заинтересованности)", - говорится в сообщении. По данным следствия, в марте 2022 года Урбанов от лица возглавляемого учреждения заключил госконтракт с коммерческой организацией на выполнение работ по реконструкции здания в центре Улан-Удэ под размещение Театра кукол "Ульгэр". Общая сумма контракта - более 571 миллионов рублей. В декабре 2024 года на основании допсоглашения указанная цена контракта увеличилась до более 888 миллионов рублей. "При этом подозреваемый для увеличения размера выплат подрядчику в обход установленных условий о сумме аванса утвердил новую смету, в которую была включена поставка оборудования на сумму почти 50 миллионов рублей. Однако поставка этого же оборудования на объект реконструкции была предусмотрена другим государственным контрактом", - отметили в СК. В настоящее время по делу проводятся следственные действия, направленные на установление полной картины преступления и сбор доказательственной базы. По месту жительства подозреваемого проведены обыски, решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. Реконструкция единственного в Бурятии театра кукол "Ульгэр" стартовала в феврале 2022 года по нацпроекту "Культура". Открытие было запланировано на весну 2024 года.

https://ria.ru/20250523/kamchatka-2018604894.html

https://ria.ru/20250522/rassledovanie-2018396894.html

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республика бурятия, улан-удэ, следственный комитет россии (ск рф), россия, общество