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Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте

Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте - РИА Новости, 27.05.2025

Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте

Подразделения "Южной" группировки войск работают в следующем населенном пункте после того, как взяли под контроль Старую Николаевку в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:37:00+03:00

2025-05-27T14:37:00+03:00

2025-05-27T14:37:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск работают в следующем населенном пункте после того, как взяли под контроль Старую Николаевку в Донбассе, сообщил заместитель командира батальона 10-го гвардейского танкового полка с позывным "Орех" на видео, предоставленном Минобороны РФ. Министерство во вторник сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. "Сейчас уже можно уверенно сказать, что работа переходит на следующий населенный пункт", - сказал российский офицер. Он отметил, что для военнослужащих ВС РФ на данном направлении основной трудностью является открытая местность, которую трудно преодолеть из-за постоянных атак украинских дронов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Заместитель командира батальона о продвижении российских войск в ДНР Заместитель командира батальона о продвижении российских войск в ДНР 2025-05-27T14:37 true PT1M46S

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