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Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
14:37 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/yug-2019337109.html
Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте
Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте - РИА Новости, 27.05.2025
Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте
Подразделения "Южной" группировки войск работают в следующем населенном пункте после того, как взяли под контроль Старую Николаевку в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:37:00+03:00
2025-05-27T14:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
донецкая народная республика
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск работают в следующем населенном пункте после того, как взяли под контроль Старую Николаевку в Донбассе, сообщил заместитель командира батальона 10-го гвардейского танкового полка с позывным "Орех" на видео, предоставленном Минобороны РФ. Министерство во вторник сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в ДНР. "Сейчас уже можно уверенно сказать, что работа переходит на следующий населенный пункт", - сказал российский офицер. Он отметил, что для военнослужащих ВС РФ на данном направлении основной трудностью является открытая местность, которую трудно преодолеть из-за постоянных атак украинских дронов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
донбасс
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Заместитель командира батальона о продвижении российских войск в ДНР
Заместитель командира батальона о продвижении российских войск в ДНР
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россия, донбасс, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Донецкая Народная Республика
Подразделения "Южной" группировки войск работают в новом населенном пункте

"Юг" после освобождения Старой Николаевки работает в другом населенном пункте

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск работают в следующем населенном пункте после того, как взяли под контроль Старую Николаевку в Донбассе, сообщил заместитель командира батальона 10-го гвардейского танкового полка с позывным "Орех" на видео, предоставленном Минобороны РФ.
Министерство во вторник сообщило, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в ДНР.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Старая Николаевка в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Старая Николаевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Старая Николаевка в ДНР
"Сейчас уже можно уверенно сказать, что работа переходит на следующий населенный пункт", - сказал российский офицер.
Он отметил, что для военнослужащих ВС РФ на данном направлении основной трудностью является открытая местность, которую трудно преодолеть из-за постоянных атак украинских дронов.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассДонецкая Народная Республика
 
 
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