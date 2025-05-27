https://ria.ru/20250527/yakovenko-2019446740.html

Евразийская система безопасности должна быть открыта, заявил Яковенко

Евразийская система безопасности должна быть открыта, заявил Яковенко - РИА Новости, 27.05.2025

Евразийская система безопасности должна быть открыта, заявил Яковенко

Новая, евразийская система безопасности должна быть открыта для всех государств, в том числе и для западноевропейских стран, если они будут разделять цели и... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T22:35:00+03:00

2025-05-27T22:35:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Новая, евразийская система безопасности должна быть открыта для всех государств, в том числе и для западноевропейских стран, если они будут разделять цели и задачи евразийского сообщества, заявил замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко. Он стал модератором концептуальной дискуссии "Трансформация мира: взгляд из России", прошедшей во вторник в Москве в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это мероприятие, проведенное членами Комитета по глобальным проблемам и международной безопасности Научно-экспертного совета Совбеза РФ, стало новым элементов в программе встречи высоких представителей в сфере безопасности. В ходе дискуссии ведущие российские эксперты в области международных отношений рассказали о реальных тенденциях мирового развития. Яковенко проанализировал текущие процессы в Европе. На сегодняшний день НАТО поглотила почти все восточноевропейские страны и север Европы, а Евросоюз превратился в военный блок, поддерживающий киевский режим и его прокси в военном конфликте с Россией, отметил он. "По большому счету для нас, в представлении российского экспертного сообщества, европейской безопасности больше не существует", - констатировал Яковенко. И сейчас речь идет о создании новой архитектуры евразийской безопасности, добавил он. "Это не будет организация жесткого типа, как, например, НАТО или Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, которая, кстати, до сих пор не имеет устава", - сказал Яковенко. По его словам, система евразийской безопасности, как считают российские эксперты, будет опираться на структуры, существующие сейчас в евразийском регионе. "Кто может быть участниками этого процесса? Мы исходим из того, что евразийская безопасность должна быть открыта для всех государств, в том числе и для западноевропейских государств, но в том случае, когда они будут разделять цели и задачи, которые будут стоять перед евразийским сообществом", - отметил Яковенко. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая в Национальном центре "Россия" в Москве. Участие в форуме подтвердили более 129 делегаций из 105 стран, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ и другие международные организации. В повестке дня встречи высоких представителей - вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности. В частности, будет обсуждаться формирование новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.

https://ria.ru/20250527/yakovenko-2019445512.html

https://ria.ru/20250526/vstrecha-2019113932.html

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