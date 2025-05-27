Яковенко указал на необходимость научного понимания мировых процессов
Яковенко: принятие верных решений требует научного понимания мировых процессов
Александр Яковенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Научное понимание процессов, происходящих в мире, необходимо для принятия правильных и взвешенных внешнеполитических решений, заявил замгендиректора международной медиагруппы "Россия сегодня", член президиума научно-экспертного совета Совета безопасности РФ, чрезвычайный и полномочный посол Александр Яковенко.
Он стал модератором концептуальной дискуссии "Трансформация мира: взгляд из России", прошедшей во вторник в Москве в рамках XIII Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Это мероприятие, проведенное членами Комитета по глобальным проблемам и международной безопасности Научно-экспертного совета Совбеза РФ, стало новым элементов в программе встречи высоких представителей в сфере безопасности. В ходе дискуссии ведущие российские эксперты в области международных отношений рассказали о реальных тенденциях мирового развития.
Безопасность придет в Европу с востока
29 апреля, 08:00
"Цель сегодняшнего нашего мероприятия - дать срез точек зрения, которые существуют на сегодняшний день в российском экспертном сообществе. Должен сказать, что тема трансформации мира занимает все большее место в работе Совета безопасности Российской Федерации, поскольку без понимания тех процессов, которые происходят в мире, очень непросто принимать правильные и взвешенные внешнеполитические решения", - сказал Яковенко.
"В этой связи мы планируем расширять эту работу", - добавил Яковенко. Планируется актуализировать доклад "2025: Трансформация мира", который был специально выпущен к нынешней дискуссии, и наполнить его точками зрения, которые будут представлены в рамках Московской встречи по безопасности, отметил Яковенко.
В ходе дискуссии экономический обозреватель Алексей Бобровский затронул тему трансформации экономики мира. Заместитель генерального директора ИМЭМО, руководитель Центра североамериканских исследований Виктория Журавлева анализировала процессы, происходящие в США. Директор Института стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова Алексей Маслов озвучил экспертное видение процессов трансформации Азии и Африки. Посол по особым поручениям МИДа России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник выступил на тему "Неонацистский характер киевского режима и совершенные им военные преступления. Выводы для мирового сообщества". Директор Института международных политических и экономических стратегий - РУССТРАТ Елена Панина говорила о стратегической стабильности в условиях геополитического перелома. Специальный представитель президента РФ по вопросам международного уголовно-правового сотрудничества Илья Рогачев затронул тему политизации международного уголовно-правового сотрудничества.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, проходит 27-29 мая 2025 года в Москве в Национальном центре "Россия".
Участие в форуме подтвердили более 129 делегаций из 105 стран, входящих в БРИКС, ШОС, АСЕАН, СНГ, Лигу арабских государств, Африканский союз, ОДКБ и другие международные организации.
В повестке дня встречи высоких представителей — вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности. В частности, будет обсуждаться формирование новой, более справедливой и отвечающей современным реалиям архитектуры равной и неделимой безопасности.
2025: трансформация мира
14 мая, 08:00