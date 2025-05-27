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Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
17:00 27.05.2025 (обновлено: 17:30 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/vsu-2019383540.html
Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области
Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2025
Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области
Минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области, получила ранения 85-летняя женщина, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T17:00:00+03:00
2025-05-27T17:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы украины
владимир сальдо
россия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области, получила ранения 85-летняя женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.&quot;Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, поврежден корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесен прицельно — туда, где лечат и спасают&quot;, — написал он.Утром губернатор рассказал, что за последние сутки украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов левобережья Херсонской области, пострадали четыре домовладения, несколько сел остались без света.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы Украины, Владимир Сальдо, Россия
Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области

Сальдо: дрон ВСУ атаковал Алешкинскую больницу, пострадала 85-летняя женщина

© Фото : Владимир СальдоУкраинский беспилотник ночью нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области
Украинский беспилотник ночью нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Владимир Сальдо
Украинский беспилотник ночью нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области, получила ранения 85-летняя женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
«

"Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, поврежден корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесен прицельно — туда, где лечат и спасают", — написал он.

Утром губернатор рассказал, что за последние сутки украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов левобережья Херсонской области, пострадали четыре домовладения, несколько сел остались без света.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоРоссия
 
 
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