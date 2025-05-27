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Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области

Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области - РИА Новости, 27.05.2025

Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области

Минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области, получила ранения 85-летняя женщина, сообщил губернатор... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T17:00:00+03:00

2025-05-27T17:00:00+03:00

2025-05-27T17:30:00+03:00

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херсонская область

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области, получила ранения 85-летняя женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале."Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, поврежден корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесен прицельно — туда, где лечат и спасают", — написал он.Утром губернатор рассказал, что за последние сутки украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов левобережья Херсонской области, пострадали четыре домовладения, несколько сел остались без света.Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.

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херсонская область , вооруженные силы украины, владимир сальдо, россия