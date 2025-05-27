Украинский дрон атаковал больницу в Херсонской области
Сальдо: дрон ВСУ атаковал Алешкинскую больницу, пострадала 85-летняя женщина
© Фото : Владимир СальдоУкраинский беспилотник ночью нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области
Украинский беспилотник ночью нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая — РИА Новости. Минувшей ночью украинский беспилотник нанес удар по Алешкинской районной больнице в Херсонской области, получила ранения 85-летняя женщина, сообщил губернатор Владимир Сальдо в Telegram-канале.
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"Ночью в Алешках вражеский дрон ударил по районной больнице. Пострадала 85-летняя женщина, поврежден корпус ЦРБ и машина скорой помощи. Удар был нанесен прицельно — туда, где лечат и спасают", — написал он.
Утром губернатор рассказал, что за последние сутки украинские войска обстреляли 12 населенных пунктов левобережья Херсонской области, пострадали четыре домовладения, несколько сел остались без света.
Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Она стала российским регионом в сентябре 2022 года по итогам референдума, 87,05 процента участников которого проголосовали за присоединение к России. Киевский режим не признает легитимность этого волеизъявления и продолжает обстреливать территорию. Сейчас российская армия контролирует 75 процентов Херсонской области, ВСУ удерживают правобережье Днепра, включая город Херсон.
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