https://ria.ru/20250527/vsu-2019306421.html
Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ
Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025
Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ
Российская армия поразила общевойсковой полигон, а также склады снарядов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:34:00+03:00
2025-05-27T12:34:00+03:00
2025-05-27T14:16:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_71a210eeeb14379b93187754622a0faf.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская армия поразила общевойсковой полигон, а также склады снарядов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, говорится в сообщении Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения", — заявили в ведомстве. Кроме того, военные нанесли удары по цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации противника в 148 районах, уточнили в министерстве.Там добавили, что силы ПВО сбили 204 дрона самолетного типа, из них 141 — вне зоны проведения спецоперации.Всего с начала СВО уничтожены:
https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/0f/2011426596_271:0:3002:2048_1920x0_80_0_0_88c7deb42989358db93e2fffaf6da6df.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ
Минобороны: ВС РФ поразили общевойсковой полигон и места дислокации ВСУ