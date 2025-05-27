https://ria.ru/20250527/vsu-2019306421.html

Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ

Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ - РИА Новости, 27.05.2025

Российские войска поразили общевойсковой полигон ВСУ

Российская армия поразила общевойсковой полигон, а также склады снарядов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, говорится в сообщении Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:34:00+03:00

2025-05-27T12:34:00+03:00

2025-05-27T14:16:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Российская армия поразила общевойсковой полигон, а также склады снарядов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, говорится в сообщении Минобороны. "Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил России нанесено поражение общевойсковому полигону, складам боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения", — заявили в ведомстве. Кроме того, военные нанесли удары по цеху производства и местам хранения ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации противника в 148 районах, уточнили в министерстве.Там добавили, что силы ПВО сбили 204 дрона самолетного типа, из них 141 — вне зоны проведения спецоперации.Всего с начала СВО уничтожены:

https://ria.ru/20250527/konstantinovka-2019134060.html

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россия, вооруженные силы украины, безопасность