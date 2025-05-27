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Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
11:37 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/vsu-2019292906.html
Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева
Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева - РИА Новости, 27.05.2025
Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева
Вооруженные Силы России продолжат массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:37:00+03:00
2025-05-27T11:37:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
киев
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные Силы России продолжат массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима, сообщило Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
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россия, киев
Специальная военная операция на Украине, Россия, Киев
Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева

МО РФ: ВС России продолжат наносить удары в ответ на любые провокации Киева

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий в зоне спецоперации
Российский военнослужащий в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российский военнослужащий в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные Силы России продолжат массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима, сообщило Минобороны РФ.
"Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКиев
 
 
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