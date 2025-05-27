https://ria.ru/20250527/vsu-2019292906.html

Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева

Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева - РИА Новости, 27.05.2025

Минобороны: Россия продолжит удары в ответ на теракты Киева

Вооруженные Силы России продолжат массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:37:00+03:00

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2025-05-27T11:37:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

киев

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Вооруженные Силы России продолжат массированные и групповые удары в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима, сообщило Минобороны РФ. "Вооруженные Силы Российской Федерации продолжат нанесение массированных и групповых ударов в ответ на любые террористические атаки и провокации киевского режима. Удары будут наноситься исключительно по военным объектам и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.

https://ria.ru/20250527/kiev-2019280020.html

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2025

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