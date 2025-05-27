https://ria.ru/20250527/volobuev-2019425063.html

Глава района в Курской области, пострадавший от дрона, начал реабилитацию

Глава района в Курской области, пострадавший от дрона, начал реабилитацию - РИА Новости, 27.05.2025

Глава района в Курской области, пострадавший от дрона, начал реабилитацию

Раненный после удара дрона ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев начал реабилитацию, его лечебный процесс идет по плану, сообщил РИА... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:51:00+03:00

2025-05-27T18:51:00+03:00

2025-05-27T19:26:00+03:00

курская область

специальная военная операция на украине

беловский район

россия

николай волобуев

алексей кузнецов

вооруженные силы украины

происшествия

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МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ (Ставропольский край), 27 мая - РИА Новости. Раненный после удара дрона ВСУ глава Беловского района Курской области Николай Волобуев начал реабилитацию, его лечебный процесс идет по плану, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов."Лечебный процесс идет по плану. Проведены необходимые оперативные вмешательства, специалисты НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова приступили к мероприятиям ранней реабилитации", - рассказал Кузнецов.Ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн сообщал, что Волобуев получил травму бедра и руки после атаки дрона ВСУ на его автомобиль. Мужчину доставили на лечение в Москву и провели операцию.

https://ria.ru/20250522/putin-2018498366.html

курская область

беловский район

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курская область, беловский район, россия, николай волобуев, алексей кузнецов, вооруженные силы украины, происшествия