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МИД Египта высказался об украинском урегулировании
МИД Египта высказался об украинском урегулировании - РИА Новости, 27.05.2025
МИД Египта высказался об украинском урегулировании
Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:22:00+03:00
2025-05-27T16:22:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд."Египет поддерживает урегулирование, которое хотят Россия и Украина, и любую платформу, которую хотят Россия и Украина. Поэтому Египет отказался присоединиться к любой платформе, членом которой не является одно из двух государств", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.Отвечая на вопрос о том, считает ли Египет, что поставки дальнобойного оружия Украине мешают переговорному процессу, он подчеркнул, что Каир "предпочитает не нагнетать обстановку, когда в регионе возникают конфликты".
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html
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МИД Египта высказался об украинском урегулировании
Замглавы МИД Египта: Египет поддерживает любой формат урегулирования по Украине