Рейтинг@Mail.ru
МИД Египта высказался об украинском урегулировании - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:22 27.05.2025 (обновлено: 16:31 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019369772.html
МИД Египта высказался об украинском урегулировании
МИД Египта высказался об украинском урегулировании - РИА Новости, 27.05.2025
МИД Египта высказался об украинском урегулировании
Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:22:00+03:00
2025-05-27T16:31:00+03:00
в мире
египет
украина
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_0:250:3195:2047_1920x0_80_0_0_5472db839c0687c72b7d8f56bd316f74.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд."Египет поддерживает урегулирование, которое хотят Россия и Украина, и любую платформу, которую хотят Россия и Украина. Поэтому Египет отказался присоединиться к любой платформе, членом которой не является одно из двух государств", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.Отвечая на вопрос о том, считает ли Египет, что поставки дальнобойного оружия Украине мешают переговорному процессу, он подчеркнул, что Каир "предпочитает не нагнетать обстановку, когда в регионе возникают конфликты".
https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html
египет
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1e/2014436713_215:0:2944:2047_1920x0_80_0_0_4808580f59fa697ac06c864a5187b3f8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, египет, украина, россия
В мире, Египет, Украина, Россия
МИД Египта высказался об украинском урегулировании

Замглавы МИД Египта: Египет поддерживает любой формат урегулирования по Украине

© AP Photo / Efrem LukatskyКиев, Украина
Киев, Украина - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Киев, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд.
"Египет поддерживает урегулирование, которое хотят Россия и Украина, и любую платформу, которую хотят Россия и Украина. Поэтому Египет отказался присоединиться к любой платформе, членом которой не является одно из двух государств", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.
Отвечая на вопрос о том, считает ли Египет, что поставки дальнобойного оружия Украине мешают переговорному процессу, он подчеркнул, что Каир "предпочитает не нагнетать обстановку, когда в регионе возникают конфликты".
Государственные флаги России и Украины - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
В посольстве России высказались о переговорах по Украине в Швейцарии
23 мая, 14:36
 
В миреЕгипетУкраинаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала