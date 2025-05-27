https://ria.ru/20250527/ukraina-2019369772.html

МИД Египта высказался об украинском урегулировании

МИД Египта высказался об украинском урегулировании - РИА Новости, 27.05.2025

МИД Египта высказался об украинском урегулировании

Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T16:22:00+03:00

2025-05-27T16:22:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Египет поддерживает любой формат урегулирования и платформу, которые устроят Россию и Украину, заявил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Египта Абу Бакр Хефни Махмуд."Египет поддерживает урегулирование, которое хотят Россия и Украина, и любую платформу, которую хотят Россия и Украина. Поэтому Египет отказался присоединиться к любой платформе, членом которой не является одно из двух государств", - сказал Махмуд, принимающий участие в Московской встрече высоких представителей по безопасности.Отвечая на вопрос о том, считает ли Египет, что поставки дальнобойного оружия Украине мешают переговорному процессу, он подчеркнул, что Каир "предпочитает не нагнетать обстановку, когда в регионе возникают конфликты".

https://ria.ru/20250523/ukraina-2018675707.html

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