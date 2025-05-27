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В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте - РИА Новости, 27.05.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:41 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019309251.html
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте - РИА Новости, 27.05.2025
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте
Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:41:00+03:00
2025-05-27T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
европа
украина
киев
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
европа
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в мире, европа, украина, киев, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Европа, Украина, Киев, Дмитрий Песков
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте

Песков: поставляя оружие Киеву, ЕС принимает опосредованное участие в конфликте

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге
Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины и флаг с символикой Евросоюза у здания Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам.
Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаКиевДмитрий Песков
 
 
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