https://ria.ru/20250527/ukraina-2019309251.html

В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте

В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте - РИА Новости, 27.05.2025

В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте

Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:41:00+03:00

2025-05-27T12:41:00+03:00

2025-05-27T12:41:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

европа

украина

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дмитрий песков

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html

европа

украина

киев

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Ольга Фомченкова

в мире, европа, украина, киев, дмитрий песков