https://ria.ru/20250527/ukraina-2019309251.html
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте - РИА Новости, 27.05.2025
В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте
Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:41:00+03:00
2025-05-27T12:41:00+03:00
2025-05-27T12:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Европа продолжает опосредованное участие в конфликте на Украине, поставляя оружие Киеву, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Мы видим, что Европа опосредованно принимает участие, продолжаются поставки вооружений, самых различных систем вооружений, боеприпасов - это и есть косвенное участие в войне против России", - сказал Песков журналистам. Он добавил, что поведение, которое демонстрируют европейцы относительно Украины, не способствует мирному урегулированию.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019179349.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, европа, украина, киев, дмитрий песков
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В Кремле рассказали, как Европа участвует в украинском конфликте
Песков: поставляя оружие Киеву, ЕС принимает опосредованное участие в конфликте