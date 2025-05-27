https://ria.ru/20250527/udmurtija-2019278189.html

Новый акселератор создали в Удмуртии для желающих масштабировать бизнес

Новый акселератор создали в Удмуртии для желающих масштабировать бизнес - РИА Новости, 27.05.2025

Новый акселератор создали в Удмуртии для желающих масштабировать бизнес

Новый акселератор запустят в Удмуртии для предпринимателей, желающих масштабировать свой бизнес, заявил глава региона Александр Бречалов. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:39:00+03:00

2025-05-27T10:39:00+03:00

2025-05-27T10:39:00+03:00

удмуртская республика

сарапул

ижевск

александр бречалов

игорь билоус

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УФА, 27 мая – РИА Новости. Новый акселератор запустят в Удмуртии для предпринимателей, желающих масштабировать свой бизнес, заявил глава региона Александр Бречалов. В его пресс-службе рассказали, что в День российского предпринимательства глава Удмуртии Александр Бречалов открыл площадку бизнес-форума "Симфония твоего бизнеса" в Доме дружбы народов в Ижевске. Он поздравил бизнес-сообщество с праздником и презентовал новую акселерационную программу. "В Удмуртии сотни классных проектов, которые мы реализовали вместе с бизнесом. История про Благовещенский собор - не просто история про то, как изменился город. Без огромного желания людей, в числе которых бизнес-сообщество, ничего бы не получилось. Предпринимательство - вопрос не только денег и времени, но и гордости за свои дела. Для реставрации собора собралась целая команда предпринимателей, которым важно гордиться своей республикой и местом, где крестили великого композитора", - приводятся слова Бречалова. Он также рассказал, как в Сарапуле старт изменениям дали предприниматели, которые создали фонд имени Башенина. "Они восстановили множество зданий. Подключились даже те, кто никогда не был в Удмуртии. Игорь Билоус, который воспользовался специальным налоговым режимом и другими льготами в Удмуртии, и сейчас активно помогает нам во всех изменениях. В этом этом году планируем установить полноразмерный макет самолета "Илья Муромец" в Сарапуле. И такие пример есть в каждом нашем городе. Мы действительно гордимся нашей республикой", - сказал глава региона. По данным пресс-службы, Бречалов также анонсировал запуск новой акселерационной программы. "Новый акселератор мы создали для тех, кто хочет масштабировать свой бизнес. Она направлена на повышение выручки предприятий через развитие бренда и внедрение клиентоориентированных управленческих практик", - пояснил он. Бречалов акцентировал внимание на том, что программа станет логичным продолжением предыдущих акселераторов: 684 компании приняли участие в 9 потоках обучения, 135 из них удвоили выручку, средний прирост доходов участников программы составил 28%. Если ранее обучение было направлено на начинающих бизнесменов, то новая программа станет стимулом развития для действующих предпринимателей. К участию приглашаются те, кто зарегистрирован в Удмуртии и имеет годовой оборот более 30 миллионов рублей. В пресс-службе рассказали, что образовательная программа состоит из двух ключевых модулей: "Клиентократия в компании" и "Развитие и управление брендом". Она ориентирована на формирование глубокого понимания клиентоориентированного подхода, внедрение практических инструментов работы с рынком, создание сильного бренда и развитие стратегического мышления. Участники акселератора освоят методологию внедрения модели клиентократии, включающую девять этапов, изучат основы управления от компании Beyond Taylor, научатся формулировать ценности для клиентов, использовать инструменты стратегического планирования, разрабатывать обещания клиентам, определять ключевые показатели эффективности, управлять советом управляющих. Модуль по бренд-менеджменту будет посвящен изучению механизмов восприятия бренда, развитию навыков создания бренд-идентичности и позиционирования, проведению аудита бренда, управлению лояльностью клиентов и цифровым присутствием, оценке бренд-капитала, а также развитию корпоративной культуры и HR-бренда. Партнером проекта станет Сбербанк. "Это уникальный проект, направленный на поддержку предпринимателей Удмуртии, предоставляющий эффективные инструменты для роста бизнеса и устойчивого развития. Наша цель — помочь компаниям повысить свою конкурентоспособность и укрепить позиции на рынке через развитие бренда и внедрение передовых управленческих методик. Акселератор позволит участникам освоить современные подходы к работе с клиентами, создать сильный бренд и построить эффективную стратегию развития своего предприятия. Мы уверены, что участие в программе откроет новые возможности для успешного ведения бизнеса и обеспечит значительный рост доходов компаний-участников", - цитирует пресс-служба управляющего Удмуртским отделением Сбербанка Арсения Колобова. Завершающим этапом обучения станет защита итогового проекта, который будет отражать реальные бизнес-цели участников. Программа стартует в июле. Все подробности есть в официальных соцсетях Корпорации развития Удмуртии, добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20250522/brechalov-2018540090.html

https://ria.ru/20250522/brechalov-2018539111.html

https://ria.ru/20250519/rosseti-2017809552.html

сарапул

ижевск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

сарапул, ижевск, александр бречалов, игорь билоус