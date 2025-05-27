https://ria.ru/20250527/ubiystvo-2019321066.html

Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера

Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера - РИА Новости, 27.05.2025

Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера

Издевательства и убийство украинскими военными пожилого мужчины в курском приграничье представляют собой военное преступление и служат живым напоминанием о... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:30:00+03:00

2025-05-27T13:30:00+03:00

2025-05-27T13:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

курская область

александр григорьев

светлана петренко

валерий герасимов

происшествия

вооруженные силы украины

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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Издевательства и убийство украинскими военными пожилого мужчины в курском приграничье представляют собой военное преступление и служат живым напоминанием о событиях Великой Отечественной войны, когда люди, спасавшиеся от фашизма, гибли в том числе от рук украинских националистов, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров. Ранее Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные и снимали это на видео, рассказала РИА Новости, что ее отец лишь немного не дожил до освобождения от оккупации - солдаты ВСУ убили его в Гоголевке 25 марта. Трапиров рассказал, что для него история Александра Григорьева стала живым напоминанием того, как его собственные бабушка и прабабушка, спасаясь от нацизма, бежали из Львова в 1939 году, когда бандеровцы стреляли по мирному населению с Высокого замка. "Люди, спасавшиеся от нацизма, гибли не от немецких бомб, а от пуль украинских националистов. Эти воспоминания хранятся в моей семье, и сегодня, к сожалению, они снова становятся реальностью. История Александра Григорьева в Курской области - страшное подтверждение этого. Над 74-летним пожилым человеком издевались, унижали, снимали его в пародии на нацистов, а затем застрелили. Это - не инцидент. Это - военное преступление. Это - фашизм", - заявил Трапиров. Лидер израильских антифашистов напомнил, что украинская пропаганда сначала заявляла, что это "шутка", и что якобы ничего страшного не произошло. "А теперь, когда найдено тело с пулевым ранением, они молчат. Ни одного слова сострадания и ни одного признания", - отметил активист. В середине августа в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео. Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, видео было снято в селе Заолешенка Суджанского района. Тогда же дочь Григорьева рассказала РИА Новости, что с 7 августа 2024 года ничего не знает о судьбе отца. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.

https://ria.ru/20250527/pensioner-2019319071.html

https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html

https://ria.ru/20250325/vsu-2007296442.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, александр григорьев, светлана петренко, валерий герасимов, происшествия, вооруженные силы украины