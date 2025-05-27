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Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера - РИА Новости, 27.05.2025
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13:30 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ubiystvo-2019321066.html
Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера
Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера - РИА Новости, 27.05.2025
Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера
Издевательства и убийство украинскими военными пожилого мужчины в курском приграничье представляют собой военное преступление и служат живым напоминанием о... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:30:00+03:00
2025-05-27T13:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
курская область
александр григорьев
светлана петренко
валерий герасимов
происшествия
вооруженные силы украины
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Издевательства и убийство украинскими военными пожилого мужчины в курском приграничье представляют собой военное преступление и служат живым напоминанием о событиях Великой Отечественной войны, когда люди, спасавшиеся от фашизма, гибли в том числе от рук украинских националистов, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров. Ранее Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные и снимали это на видео, рассказала РИА Новости, что ее отец лишь немного не дожил до освобождения от оккупации - солдаты ВСУ убили его в Гоголевке 25 марта. Трапиров рассказал, что для него история Александра Григорьева стала живым напоминанием того, как его собственные бабушка и прабабушка, спасаясь от нацизма, бежали из Львова в 1939 году, когда бандеровцы стреляли по мирному населению с Высокого замка. "Люди, спасавшиеся от нацизма, гибли не от немецких бомб, а от пуль украинских националистов. Эти воспоминания хранятся в моей семье, и сегодня, к сожалению, они снова становятся реальностью. История Александра Григорьева в Курской области - страшное подтверждение этого. Над 74-летним пожилым человеком издевались, унижали, снимали его в пародии на нацистов, а затем застрелили. Это - не инцидент. Это - военное преступление. Это - фашизм", - заявил Трапиров. Лидер израильских антифашистов напомнил, что украинская пропаганда сначала заявляла, что это "шутка", и что якобы ничего страшного не произошло. "А теперь, когда найдено тело с пулевым ранением, они молчат. Ни одного слова сострадания и ни одного признания", - отметил активист. В середине августа в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео. Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, видео было снято в селе Заолешенка Суджанского района. Тогда же дочь Григорьева рассказала РИА Новости, что с 7 августа 2024 года ничего не знает о судьбе отца. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
https://ria.ru/20250527/pensioner-2019319071.html
https://ria.ru/20250202/ubiystvo-1996847758.html
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россия, курская область, александр григорьев, светлана петренко, валерий герасимов, происшествия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Александр Григорьев, Светлана Петренко, Валерий Герасимов, Происшествия, Вооруженные силы Украины
Израильский антифашист прокомментировал убийство ВСУ курского пенсионера

Трапиров назвал убийство боевиками ВСУ курского пенсионера военным преступлением

© Кадр видео из соцсетейПенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Кадр видео из соцсетей
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ
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ТЕЛЬ-АВИВ, 27 мая - РИА Новости. Издевательства и убийство украинскими военными пожилого мужчины в курском приграничье представляют собой военное преступление и служат живым напоминанием о событиях Великой Отечественной войны, когда люди, спасавшиеся от фашизма, гибли в том числе от рук украинских националистов, заявил РИА Новости лидер израильского антифашистского движения Дмитрий Трапиров.
Ранее Светлана Петренко, дочь пропавшего в Курской области пожилого мужчины Александра Григорьева, над которым издевались украинские военные и снимали это на видео, рассказала РИА Новости, что ее отец лишь немного не дожил до освобождения от оккупации - солдаты ВСУ убили его в Гоголевке 25 марта.
Пенсионер Александр Григорьев из Курской области, над которым издевались солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Названа причина гибели курского пенсионера, над которым глумились ВСУ
Вчера, 13:17
Трапиров рассказал, что для него история Александра Григорьева стала живым напоминанием того, как его собственные бабушка и прабабушка, спасаясь от нацизма, бежали из Львова в 1939 году, когда бандеровцы стреляли по мирному населению с Высокого замка.
«
"Люди, спасавшиеся от нацизма, гибли не от немецких бомб, а от пуль украинских националистов. Эти воспоминания хранятся в моей семье, и сегодня, к сожалению, они снова становятся реальностью. История Александра Григорьева в Курской области - страшное подтверждение этого. Над 74-летним пожилым человеком издевались, унижали, снимали его в пародии на нацистов, а затем застрелили. Это - не инцидент. Это - военное преступление. Это - фашизм", - заявил Трапиров.
Лидер израильских антифашистов напомнил, что украинская пропаганда сначала заявляла, что это "шутка", и что якобы ничего страшного не произошло.
"А теперь, когда найдено тело с пулевым ранением, они молчат. Ни одного слова сострадания и ни одного признания", - отметил активист.
Главная страница сайта Википедия - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Из "Википедии" удалили статью о массовом убийстве в Русском Поречном
2 февраля, 00:32
В середине августа в Telegram-каналах получил широкое распространение видеоролик, на котором украинские солдаты издевались над пожилым мужчиной в курском приграничье. Они надели каски с символикой СС и, имитируя немецкий акцент, оскорбляли пенсионера, параллельно снимая происходящее на видео.
Занимавший в тот момент пост главы Суджанского района Александр Богачев сообщил РИА Новости, что пожилой человек на кадрах ролика - Александр Степанович Григорьев. По информации Богачева, видео было снято в селе Заолешенка Суджанского района. Тогда же дочь Григорьева рассказала РИА Новости, что с 7 августа 2024 года ничего не знает о судьбе отца.
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков, последним на территории региона было освобождено село Горналь.
Суджа, Курская область - РИА Новости, 1920, 25.03.2025
Преступления нацистов в Курской области сравнили со зверствами ВСУ
25 марта, 20:33
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьАлександр ГригорьевСветлана ПетренкоВалерий ГерасимовПроисшествияВооруженные силы Украины
 
 
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