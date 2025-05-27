https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019257795.html

В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян

В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян - РИА Новости, 27.05.2025

В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян

Суд выдал ордер на арест владельца популярной среди россиян турецкой платежной системы Papara Ахмеда Карслы, он задержан в Турции за нелегальные ставки, в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:04:00+03:00

2025-05-27T09:04:00+03:00

2025-05-27T09:34:00+03:00

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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Суд выдал ордер на арест владельца популярной среди россиян турецкой платежной системы Papara Ахмеда Карслы, он задержан в Турции за нелегальные ставки, в компании назначен внешний управляющий, сообщает во вторник телеканал AHaber."В рамках начатого стамбульской генпрокуратурой расследования было принято решение об операции по задержанию 13 подозреваемых и конфискации их собственности в связи с подозрением, что Papara стала важным инструментом для финансирования нелегальных ставок и азартных игр, ее деятельность угрожает безопасности платежей", - сообщил канал.По его данным, операция началась в 05.00 мск, ордер выдан на задержание в том числе владельца компании Ахмеда Карслы. "Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara, и ряда других", - отмечает канал.По его данным, конфисковано имущество восьми компаний, а также яхта, 74 автомобиля, семь квартир и вилла.Papara пользуется популярностью среди россиян на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могут открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию, после верификации личности можно увеличить лимит на расходы.В марте был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк. Его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. СМИ сообщали о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal была отозвана ЦБ Турции.

https://ria.ru/20250517/evropa-2017539059.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

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