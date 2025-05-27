https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019257795.html
В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян
В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян - РИА Новости, 27.05.2025
В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян
Суд выдал ордер на арест владельца популярной среди россиян турецкой платежной системы Papara Ахмеда Карслы, он задержан в Турции за нелегальные ставки, в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:04:00+03:00
2025-05-27T09:04:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Суд выдал ордер на арест владельца популярной среди россиян турецкой платежной системы Papara Ахмеда Карслы, он задержан в Турции за нелегальные ставки, в компании назначен внешний управляющий, сообщает во вторник телеканал AHaber."В рамках начатого стамбульской генпрокуратурой расследования было принято решение об операции по задержанию 13 подозреваемых и конфискации их собственности в связи с подозрением, что Papara стала важным инструментом для финансирования нелегальных ставок и азартных игр, ее деятельность угрожает безопасности платежей", - сообщил канал.По его данным, операция началась в 05.00 мск, ордер выдан на задержание в том числе владельца компании Ахмеда Карслы. "Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara, и ряда других", - отмечает канал.По его данным, конфисковано имущество восьми компаний, а также яхта, 74 автомобиля, семь квартир и вилла.Papara пользуется популярностью среди россиян на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могут открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию, после верификации личности можно увеличить лимит на расходы.В марте был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк. Его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. СМИ сообщали о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal была отозвана ЦБ Турции.
https://ria.ru/20250517/evropa-2017539059.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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турция, в мире
В Турции задержали владельца платежной системы, популярной среди россиян
Владельца турецкой платежной системы Papara задержали за нелегальные ставки
СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости.
Суд выдал ордер на арест владельца популярной среди россиян турецкой платежной системы Papara Ахмеда Карслы, он задержан в Турции за нелегальные ставки, в компании назначен внешний управляющий, сообщает во вторник телеканал AHaber
.
"В рамках начатого стамбульской генпрокуратурой расследования было принято решение об операции по задержанию 13 подозреваемых и конфискации их собственности в связи с подозрением, что Papara стала важным инструментом для финансирования нелегальных ставок и азартных игр, ее деятельность угрожает безопасности платежей", - сообщил канал.
По его данным, операция началась в 05.00 мск, ордер выдан на задержание в том числе владельца компании Ахмеда Карслы. "Фонд страхования сберегательных вкладов Турции (TSMF) назначил внешнего управляющего компании PPR Holding, связанной с Papara, и ряда других", - отмечает канал.
По его данным, конфисковано имущество восьми компаний, а также яхта, 74 автомобиля, семь квартир и вилла.
Papara пользуется популярностью среди россиян на фоне блокировки российских карт за границей. Пользователи могут открыть счет онлайн по загранпаспорту без поездки в Турцию, после верификации личности можно увеличить лимит на расходы.
В марте был задержан глава совета директоров еще одной популярной среди россиян платежной системы Ininal, владелец банка Bankpozitif, платежной системы Payfix и телеканала Flash TV Эркан Корк. Его задержали вместе с еще 42 подозреваемыми в рамках начатого прокуратурой Стамбула расследования. СМИ сообщали о конфискации активов 23 компаний с общим капиталом в 6,9 миллиарда турецких лир, в том числе в криптовалюте. Корк подозревается в отмывании денежных средств, полученных за счет нелегальных азартных игр. Лицензия Ininal была отозвана ЦБ Турции.