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Защита осужденной в Турции россиянки пока не подавала апелляцию на приговор - РИА Новости, 27.05.2025
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04:12 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019240515.html
Защита осужденной в Турции россиянки пока не подавала апелляцию на приговор
Защита осужденной в Турции россиянки пока не подавала апелляцию на приговор - РИА Новости, 27.05.2025
Защита осужденной в Турции россиянки пока не подавала апелляцию на приговор
Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюремного заключения в Турции после того, как она оставила новорожденную дочь в туалете... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:12:00+03:00
2025-05-27T04:12:00+03:00
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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюремного заключения в Турции после того, как она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, пока не подавала апелляцию, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат. Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы. "Апелляция нами пока не подавалась. На данный момент мы ждем детального решения суда по данному делу, после чего мы сразу же оспорим вердикт", - сообщила Полат. По ее мнению, публикация детального вердикта не займет много времени, несмотря на прошедшие с заседания суда три месяца. Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию. Бабушка ребенка Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь. Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, говорил в феврале в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик.
https://ria.ru/20250527/turtsiya-2019239641.html
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россия, анталья (провинция), турция, в мире
Россия, Анталья (провинция), Турция, В мире
Защита осужденной в Турции россиянки пока не подавала апелляцию на приговор

Защита отбывающей в Турции 15-летний срок Бурнашкиной пока не подала апелляцию

© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюденияРоссиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Стоп-кадр видео с камеры видеонаблюдения
Россиянка Екатерина Бурнашкина с матерью в аэропорте в Турции. Архивное фото
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СТАМБУЛ, 27 мая - РИА Новости. Защита россиянки Екатерины Бурнашкиной, приговоренной к 15 годам тюремного заключения в Турции после того, как она оставила новорожденную дочь в туалете аэропорта Антальи, пока не подавала апелляцию, сообщила РИА Новости адвокат Айшель Кюбра Полат.
Суд по тяжким уголовным делам в Анталье приговорил в феврале Екатерину Бурнашкину к 15 годам тюремного заключения по обвинению в покушении на убийство близкого родственника. Бабушка ребенка Елена была оправдана. Полат отмечала, что решение является жестким прецедентом, так как в схожих случаях матерей обвиняли в оставлении ребенка - за это, согласно турецкому законодательству, грозит от трех месяцев до двух лет тюрьмы.
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"Апелляция нами пока не подавалась. На данный момент мы ждем детального решения суда по данному делу, после чего мы сразу же оспорим вердикт", - сообщила Полат.
По ее мнению, публикация детального вердикта не займет много времени, несмотря на прошедшие с заседания суда три месяца.
Уголовное дело было возбуждено в отношении 18-летней Бурнашкиной, оставившей в октябре 2024 года новорожденного ребенка в аэропорту Антальи, также была задержана ее мать Елена. Девушка с матерью намеревались вылететь в Россию.
Бабушка ребенка Елена сообщала РИА Новости, что она и Екатерина не знали о беременности и хотят вернуться в Россию с дочкой Николь.
Генеральное консульство РФ в Анталье работает над возвращением в РФ девочки, оставленной матерью в аэропорту курорта, говорил в феврале в интервью РИА Новости генеральный консул РФ в Анталье Сергей Ветрик. Девочка пока остается в Турции, поскольку необходимые процедуры не завершены. Дипломаты держат на приоритетном контроле данную ситуацию и посещают в местном приюте новорожденную, передавали для неё и её задержанной матери необходимые вещи, отмечал Ветрик.
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