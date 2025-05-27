https://ria.ru/20250527/turtsija-2019282056.html

В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными

В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными - РИА Новости, 27.05.2025

В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными

Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T10:59:00+03:00

2025-05-27T10:59:00+03:00

2025-05-27T10:59:00+03:00

в мире

турция

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украина

хакан фидан

владимир путин

дмитрий песков

переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий мегаполис – идеальная площадка, исходя из логистики, нейтралитета и опыта Турции, заявил РИА Новости представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. "Эти рассуждения преждевременны, учитывая сложную ситуацию, когда стороны пытаются согласовать позиции, найти общую середину", - сказал представитель партии. По его словам, географическая расположенность, нейтральность Турции делают Стамбул идеальной и удобной площадкой для переговоров. "Турция сохраняет нейтралитет и старается выступать в роли посредника, что способствует созданию доверительной атмосферы для участников переговоров, делает турецкую площадку приоритетной. Турция не участвует напрямую в конфликте и обладает возможностью поддерживать диалог в посреднической роли, избегая прямых конфликтных интересов. Главной целью Турции является добиться прекращения огня", - сказал собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.

https://ria.ru/20250527/turtsija-2019246982.html

https://ria.ru/20250526/peregovory-2019038836.html

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в мире, турция, стамбул, украина, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025