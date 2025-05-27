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В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными - РИА Новости, 27.05.2025
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10:59 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/turtsija-2019282056.html
В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными
В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными - РИА Новости, 27.05.2025
В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными
Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:59:00+03:00
2025-05-27T10:59:00+03:00
в мире
турция
стамбул
украина
хакан фидан
владимир путин
дмитрий песков
переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий мегаполис – идеальная площадка, исходя из логистики, нейтралитета и опыта Турции, заявил РИА Новости представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti). Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции. "Эти рассуждения преждевременны, учитывая сложную ситуацию, когда стороны пытаются согласовать позиции, найти общую середину", - сказал представитель партии. По его словам, географическая расположенность, нейтральность Турции делают Стамбул идеальной и удобной площадкой для переговоров. "Турция сохраняет нейтралитет и старается выступать в роли посредника, что способствует созданию доверительной атмосферы для участников переговоров, делает турецкую площадку приоритетной. Турция не участвует напрямую в конфликте и обладает возможностью поддерживать диалог в посреднической роли, избегая прямых конфликтных интересов. Главной целью Турции является добиться прекращения огня", - сказал собеседник агентства. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
https://ria.ru/20250527/turtsija-2019246982.html
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в мире, турция, стамбул, украина, хакан фидан, владимир путин, дмитрий песков, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Турция, Стамбул, Украина, Хакан Фидан, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
В Турции назвали рассуждения о новой встрече Москвы и Киева поспешными

Ak Parti: рассуждения о новой встрече РФ и Украины в Стамбуле преждевременны

© flickr.com/Harold Litwiler, Poppy Big Oak PhotographyСтамбул
Стамбул - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© flickr.com/Harold Litwiler, Poppy Big Oak Photography
Стамбул. Архивное фото
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АНКАРА, 27 мая – РИА Новости. Рассуждения о вероятности продолжения переговорного процесса по урегулированию конфликта на Украине именно в Стамбуле являются преждевременными, но турецкий мегаполис – идеальная площадка, исходя из логистики, нейтралитета и опыта Турции, заявил РИА Новости представитель турецкой правящей Партии справедливости и развития (Ak Parti).
Глава МИД Турции Хакан Фидан ранее заявил, что достигнуто принципиальное соглашение о новом раунде переговоров по Украине. Конкретной информации по дате и месту вероятного второго раунда переговоров нет, заявили в понедельник РИА Новости в администрации президента Турции.
Вид на мечеть Сулеймание в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
В Турции обвинили ЕС в давлении на Украину
Вчера, 06:17
"Эти рассуждения преждевременны, учитывая сложную ситуацию, когда стороны пытаются согласовать позиции, найти общую середину", - сказал представитель партии.
По его словам, географическая расположенность, нейтральность Турции делают Стамбул идеальной и удобной площадкой для переговоров.
"Турция сохраняет нейтралитет и старается выступать в роли посредника, что способствует созданию доверительной атмосферы для участников переговоров, делает турецкую площадку приоритетной. Турция не участвует напрямую в конфликте и обладает возможностью поддерживать диалог в посреднической роли, избегая прямых конфликтных интересов. Главной целью Турции является добиться прекращения огня", - сказал собеседник агентства.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран в тот день не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Российская сторона после встречи с украинской делегацией в Стамбуле выражала готовность продолжать переговоры.
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Источник: исключать продолжение переговоров России и США в Турции нельзя
26 мая, 06:32
 
В миреТурцияСтамбулУкраинаХакан ФиданВладимир ПутинДмитрий ПесковПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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