https://ria.ru/20250527/tolyatti-2019424190.html
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем - РИА Новости, 27.05.2025
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем
В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:45:00+03:00
2025-05-27T18:45:00+03:00
2025-05-27T18:45:00+03:00
твой бизнес
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
тольятти
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593085_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_db20bfd8a8dc91e1293e91b8166ab513.jpg
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих. Он поздравил представителей бизнеса с праздником — Днем предпринимательства, который отмечался 26 мая. "В нашем городе уже 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель Тольятти. Малый и средний бизнес умело приспосабливается к сложностям рынка и активно развивается даже в сегодняшних непростых условиях", — написал Сухих в своем телеграм-канале. По его словам, бизнесу нужна поддержка власти, особенно — снижение административных барьеров и бюрократии. Глава городского округа считает, что чем свободнее дышится частным предприятиям, тем больше сил они могут вложить в свой рост и поддержку социальных проектов. В ходе прошедшего бизнес-завтрака, организованного Агентством экономического развития городского округа Тольятти, предприниматели наладили знакомства со специалистами из различных департаментов администрации. "Отдача от бизнеса — ежегодное наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями, благодаря которым мы можем реализовывать новые проекты и делать Тольятти еще лучше. И с годами эти цифры должны только расти", — заключил Сухих.
https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html
https://ria.ru/20250522/podmoskove-2018503474.html
тольятти
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1f/1603593085_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f5ea700407ed40628428dcd7c9b1588e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тольятти
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Тольятти
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем
Практически каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих.
Он поздравил представителей бизнеса с праздником — Днем предпринимательства, который отмечался 26 мая.
"В нашем городе уже 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель Тольятти. Малый и средний бизнес умело приспосабливается к сложностям рынка и активно развивается даже в сегодняшних непростых условиях", — написал Сухих в своем телеграм-канале.
По его словам, бизнесу нужна поддержка власти, особенно — снижение административных барьеров и бюрократии. Глава городского округа считает, что чем свободнее дышится частным предприятиям, тем больше сил они могут вложить в свой рост и поддержку социальных проектов.
В ходе прошедшего бизнес-завтрака, организованного Агентством экономического развития городского округа Тольятти, предприниматели наладили знакомства со специалистами из различных департаментов администрации.
"Отдача от бизнеса — ежегодное наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями, благодаря которым мы можем реализовывать новые проекты и делать Тольятти еще лучше. И с годами эти цифры должны только расти", — заключил Сухих.