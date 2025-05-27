https://ria.ru/20250527/tolyatti-2019424190.html

Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем

Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем - РИА Новости, 27.05.2025

Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем

В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:45:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих. Он поздравил представителей бизнеса с праздником — Днем предпринимательства, который отмечался 26 мая. "В нашем городе уже 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель Тольятти. Малый и средний бизнес умело приспосабливается к сложностям рынка и активно развивается даже в сегодняшних непростых условиях", — написал Сухих в своем телеграм-канале. По его словам, бизнесу нужна поддержка власти, особенно — снижение административных барьеров и бюрократии. Глава городского округа считает, что чем свободнее дышится частным предприятиям, тем больше сил они могут вложить в свой рост и поддержку социальных проектов. В ходе прошедшего бизнес-завтрака, организованного Агентством экономического развития городского округа Тольятти, предприниматели наладили знакомства со специалистами из различных департаментов администрации. "Отдача от бизнеса — ежегодное наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями, благодаря которым мы можем реализовывать новые проекты и делать Тольятти еще лучше. И с годами эти цифры должны только расти", — заключил Сухих.

https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html

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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тольятти