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Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем - РИА Новости, 27.05.2025
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Твой бизнес
 
18:45 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/tolyatti-2019424190.html
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем - РИА Новости, 27.05.2025
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем
В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T18:45:00+03:00
2025-05-27T18:45:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих. Он поздравил представителей бизнеса с праздником — Днем предпринимательства, который отмечался 26 мая. "В нашем городе уже 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель Тольятти. Малый и средний бизнес умело приспосабливается к сложностям рынка и активно развивается даже в сегодняшних непростых условиях", — написал Сухих в своем телеграм-канале. По его словам, бизнесу нужна поддержка власти, особенно — снижение административных барьеров и бюрократии. Глава городского округа считает, что чем свободнее дышится частным предприятиям, тем больше сил они могут вложить в свой рост и поддержку социальных проектов. В ходе прошедшего бизнес-завтрака, организованного Агентством экономического развития городского округа Тольятти, предприниматели наладили знакомства со специалистами из различных департаментов администрации. "Отдача от бизнеса — ежегодное наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями, благодаря которым мы можем реализовывать новые проекты и делать Тольятти еще лучше. И с годами эти цифры должны только расти", — заключил Сухих.
https://ria.ru/20250526/msp-2019141658.html
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твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , тольятти
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Тольятти
Почти каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем

Практически каждый шестой житель Тольятти является предпринимателем

© Depositphotos.com / pressmasterДеловые люди
Деловые люди - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Depositphotos.com / pressmaster
Деловые люди. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В городском округе Тольятти работает 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель, сообщил глава округа Илья Сухих.
Он поздравил представителей бизнеса с праздником — Днем предпринимательства, который отмечался 26 мая.
Флажки Корпорации МСП - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
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"В нашем городе уже 96 тысяч предпринимателей — это практически каждый шестой житель Тольятти. Малый и средний бизнес умело приспосабливается к сложностям рынка и активно развивается даже в сегодняшних непростых условиях", — написал Сухих в своем телеграм-канале.
По его словам, бизнесу нужна поддержка власти, особенно — снижение административных барьеров и бюрократии. Глава городского округа считает, что чем свободнее дышится частным предприятиям, тем больше сил они могут вложить в свой рост и поддержку социальных проектов.
В ходе прошедшего бизнес-завтрака, организованного Агентством экономического развития городского округа Тольятти, предприниматели наладили знакомства со специалистами из различных департаментов администрации.
"Отдача от бизнеса — ежегодное наполнение городского бюджета налоговыми поступлениями, благодаря которым мы можем реализовывать новые проекты и делать Тольятти еще лучше. И с годами эти цифры должны только расти", — заключил Сухих.
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