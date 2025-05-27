Рейтинг@Mail.ru
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:03 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/stroitelstvo-2019328444.html
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии - РИА Новости, 27.05.2025
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече с главврачом Кондопожской ЦРБ обсудил строительство новой врачебной амбулатории в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:03:00+03:00
2025-05-27T14:03:00+03:00
республика карелия
петрозаводск
кондопожский район
строительство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019326977_0:0:877:493_1920x0_80_0_0_47cc67209d9de27998318c487a527378.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече с главврачом Кондопожской ЦРБ обсудил строительство новой врачебной амбулатории в Кончезере, сообщает пресс-служба регионального парламента. В ходе рабочей поездки в Кондопожский район председатель Законодательного собрания посетил действующую амбулаторию в селе Кончезере и площадку, на которой возведут новое лечебное учреждение. Сейчас врачи принимают пациентов в приспособленных помещениях на втором этаже административного здания. Современную амбулаторию площадью 203 квадратных метра возведут благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Новое здание появится рядом со школой на улице Солнечной. Главный врач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник рассказала председателю парламента, что контракт на строительство уже заключен, земельный участок отмежеван, к зданию подведут необходимые коммуникации. Подрядчик планирует приступить к работам на участке в конце июня, процесс строительства завершат к концу года, а первых пациентов сотрудники амбулатории примут в новом месте в начале следующего года. В амбулатории будет располагаться физиокабинет, кабинеты служб, оказывающих первичную помощь, прививочные кабинеты и другое. Помещения для детей и взрослых будут разделены территориально. "В Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, и это очень верно, потому что это самый близкий к гражданам уровень оказания медицинской помощи. За последние годы построено много фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Сейчас, например, в Петрозаводске строится современная поликлиника. Село Кончезеро – активно развивающийся населенный пункт, и здесь очень высока потребность в новой амбулатории", – отметил председатель Законодательного собрания Карелии. По словам парламентария, до конца 2025 года такие же современные амбулатории построят еще в двух населенных пунктах Кондопожского района – Кяппесельге и Гирвасе.
https://ria.ru/20250526/kareliya-2019197897.html
https://ria.ru/20250522/parfenchikov-2018542232.html
республика карелия
петрозаводск
кондопожский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019326977_28:0:828:600_1920x0_80_0_0_44f80863b595ee241c5c82ee642d2a2a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика карелия, петрозаводск, кондопожский район, строительство
Республика Карелия, Петрозаводск, Кондопожский район, Строительство
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии

Спикер Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии

© Фото : Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Республики КарелияПредседатель парламента Карелии Элиссан Шандалович и главврач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович и главврач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : Официальный интернет-сайт Законодательного Собрания Республики Карелия
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович и главврач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече с главврачом Кондопожской ЦРБ обсудил строительство новой врачебной амбулатории в Кончезере, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В ходе рабочей поездки в Кондопожский район председатель Законодательного собрания посетил действующую амбулаторию в селе Кончезере и площадку, на которой возведут новое лечебное учреждение.
Деловое рукопожатие - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
Более 60 безработных жителей Карелии открыли дело при господдержке
26 мая, 19:40
Сейчас врачи принимают пациентов в приспособленных помещениях на втором этаже административного здания.
Современную амбулаторию площадью 203 квадратных метра возведут благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Новое здание появится рядом со школой на улице Солнечной.
Главный врач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник рассказала председателю парламента, что контракт на строительство уже заключен, земельный участок отмежеван, к зданию подведут необходимые коммуникации. Подрядчик планирует приступить к работам на участке в конце июня, процесс строительства завершат к концу года, а первых пациентов сотрудники амбулатории примут в новом месте в начале следующего года.
В амбулатории будет располагаться физиокабинет, кабинеты служб, оказывающих первичную помощь, прививочные кабинеты и другое. Помещения для детей и взрослых будут разделены территориально.
Глава Республики Карелия Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Парфенчиков: для Карелии проработают программу газификации на новый период
22 мая, 20:33
Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, и это очень верно, потому что это самый близкий к гражданам уровень оказания медицинской помощи. За последние годы построено много фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Сейчас, например, в Петрозаводске строится современная поликлиника. Село Кончезеро – активно развивающийся населенный пункт, и здесь очень высока потребность в новой амбулатории", – отметил председатель Законодательного собрания Карелии.
По словам парламентария, до конца 2025 года такие же современные амбулатории построят еще в двух населенных пунктах Кондопожского района – Кяппесельге и Гирвасе.
 
Республика КарелияПетрозаводскКондопожский районСтроительство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала