https://ria.ru/20250527/stroitelstvo-2019328444.html
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии - РИА Новости, 27.05.2025
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече с главврачом Кондопожской ЦРБ обсудил строительство новой врачебной амбулатории в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:03:00+03:00
2025-05-27T14:03:00+03:00
2025-05-27T14:03:00+03:00
республика карелия
петрозаводск
кондопожский район
строительство
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече с главврачом Кондопожской ЦРБ обсудил строительство новой врачебной амбулатории в Кончезере, сообщает пресс-служба регионального парламента. В ходе рабочей поездки в Кондопожский район председатель Законодательного собрания посетил действующую амбулаторию в селе Кончезере и площадку, на которой возведут новое лечебное учреждение. Сейчас врачи принимают пациентов в приспособленных помещениях на втором этаже административного здания. Современную амбулаторию площадью 203 квадратных метра возведут благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Новое здание появится рядом со школой на улице Солнечной. Главный врач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник рассказала председателю парламента, что контракт на строительство уже заключен, земельный участок отмежеван, к зданию подведут необходимые коммуникации. Подрядчик планирует приступить к работам на участке в конце июня, процесс строительства завершат к концу года, а первых пациентов сотрудники амбулатории примут в новом месте в начале следующего года. В амбулатории будет располагаться физиокабинет, кабинеты служб, оказывающих первичную помощь, прививочные кабинеты и другое. Помещения для детей и взрослых будут разделены территориально. "В Карелии активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, и это очень верно, потому что это самый близкий к гражданам уровень оказания медицинской помощи. За последние годы построено много фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Сейчас, например, в Петрозаводске строится современная поликлиника. Село Кончезеро – активно развивающийся населенный пункт, и здесь очень высока потребность в новой амбулатории", – отметил председатель Законодательного собрания Карелии. По словам парламентария, до конца 2025 года такие же современные амбулатории построят еще в двух населенных пунктах Кондопожского района – Кяппесельге и Гирвасе.
https://ria.ru/20250526/kareliya-2019197897.html
https://ria.ru/20250522/parfenchikov-2018542232.html
республика карелия
петрозаводск
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика карелия, петрозаводск, кондопожский район, строительство
Республика Карелия, Петрозаводск, Кондопожский район, Строительство
Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
Спикер Шандалович обсудил строительство новой амбулатории в Карелии
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович на рабочей встрече с главврачом Кондопожской ЦРБ обсудил строительство новой врачебной амбулатории в Кончезере, сообщает пресс-служба регионального парламента.
В ходе рабочей поездки в Кондопожский район
председатель Законодательного собрания посетил действующую амбулаторию в селе Кончезере и площадку, на которой возведут новое лечебное учреждение.
Сейчас врачи принимают пациентов в приспособленных помещениях на втором этаже административного здания.
Современную амбулаторию площадью 203 квадратных метра возведут благодаря национальному проекту "Продолжительная и активная жизнь". Новое здание появится рядом со школой на улице Солнечной.
Главный врач Кондопожской ЦРБ Анна Пасечник рассказала председателю парламента, что контракт на строительство уже заключен, земельный участок отмежеван, к зданию подведут необходимые коммуникации. Подрядчик планирует приступить к работам на участке в конце июня, процесс строительства завершат к концу года, а первых пациентов сотрудники амбулатории примут в новом месте в начале следующего года.
В амбулатории будет располагаться физиокабинет, кабинеты служб, оказывающих первичную помощь, прививочные кабинеты и другое. Помещения для детей и взрослых будут разделены территориально.
"В Карелии
активно реализуется программа модернизации первичного звена здравоохранения, и это очень верно, потому что это самый близкий к гражданам уровень оказания медицинской помощи. За последние годы построено много фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий. Сейчас, например, в Петрозаводске
строится современная поликлиника. Село Кончезеро – активно развивающийся населенный пункт, и здесь очень высока потребность в новой амбулатории", – отметил председатель Законодательного собрания Карелии.
По словам парламентария, до конца 2025 года такие же современные амбулатории построят еще в двух населенных пунктах Кондопожского района – Кяппесельге и Гирвасе.