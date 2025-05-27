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Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"

Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом" - РИА Новости, 27.05.2025

Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"

Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T04:55:00+03:00

2025-05-27T04:55:00+03:00

2025-05-27T04:55:00+03:00

в мире

брюссель

евросоюз

нато

министерство обороны сша

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без революции, подчеркнув, что НАТО - это "ходячий труп". "НАТО - ходячий труп, а ЕС разваливается. Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты. Трудность состоит в том, чтобы от этих людей избавиться. Не знаю, можно ли теперь это сделать без революции", - написал он.

https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html

брюссель

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, брюссель, евросоюз, нато, министерство обороны сша