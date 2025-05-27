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Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом" - РИА Новости, 27.05.2025
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04:55 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/ssha-2019242423.html
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом" - РИА Новости, 27.05.2025
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"
Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:55:00+03:00
2025-05-27T04:55:00+03:00
в мире
брюссель
евросоюз
нато
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без революции, подчеркнув, что НАТО - это "ходячий труп". "НАТО - ходячий труп, а ЕС разваливается. Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты. Трудность состоит в том, чтобы от этих людей избавиться. Не знаю, можно ли теперь это сделать без революции", - написал он.
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в мире, брюссель, евросоюз, нато, министерство обороны сша
В мире, Брюссель, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"

Макгрегор усомнился, что европейцы смогут поменять власть в ЕС без революции

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без революции, подчеркнув, что НАТО - это "ходячий труп".
"НАТО - ходячий труп, а ЕС разваливается. Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты. Трудность состоит в том, чтобы от этих людей избавиться. Не знаю, можно ли теперь это сделать без революции", - написал он.
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В миреБрюссельЕвросоюзНАТОМинистерство обороны США
 
 
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