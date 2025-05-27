https://ria.ru/20250527/ssha-2019242423.html
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом" - РИА Новости, 27.05.2025
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"
Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T04:55:00+03:00
2025-05-27T04:55:00+03:00
2025-05-27T04:55:00+03:00
в мире
брюссель
евросоюз
нато
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_cccc76f095dc749db4d185d3123f61e2.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Экс-советник Пентагона отставной полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге в соцсети X усомнился, что европейцы смогут поменять власть в "разваливающемся" ЕС без революции, подчеркнув, что НАТО - это "ходячий труп". "НАТО - ходячий труп, а ЕС разваливается. Европейцы не хотят, чтобы ими управлял Брюссель или глобалисты. Трудность состоит в том, чтобы от этих людей избавиться. Не знаю, можно ли теперь это сделать без революции", - написал он.
https://ria.ru/20250402/europe-2008898319.html
брюссель
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790814063_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_77a4ba4180180a7cd7a0c00e9f1da41b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, брюссель, евросоюз, нато, министерство обороны сша
В мире, Брюссель, Евросоюз, НАТО, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона назвал НАТО "ходячим трупом"
Макгрегор усомнился, что европейцы смогут поменять власть в ЕС без революции