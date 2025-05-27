https://ria.ru/20250527/srok-2019272445.html
Суд изменил наказание одному из напавших на генконсульство России в Марселе
Суд изменил наказание одному из напавших на генконсульство России в Марселе - РИА Новости, 27.05.2025
Суд изменил наказание одному из напавших на генконсульство России в Марселе
Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции заменил срок на условный одному из нападавших на российское генконсульство в Марселе, сообщило агентство Франс... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T10:10:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции заменил срок на условный одному из нападавших на российское генконсульство в Марселе, сообщило агентство Франс Пресс. В феврале уголовный суд Марселя приговорил двух нападавших к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом. "Приговоренный к восьми месяцам лишения свободы в первой инстанции, один из марсельских исследователей CNRS (Национального центра научных исследований - ред.), которые запустили бутылки с жидким азотом в российское консульство в Марселе в конце февраля, получил условный срок", - сообщило агентство. Согласно информации СМИ, нападавшими были два физика из центра CNRS: 48-летний Василь Эресаню и 59-летний Жорж Ситья. Апелляцию подал только Эресаню. Уточняется, что суд оставил в силе приговор за несанкционированное изготовление взрывного устройства, однако оправдал Эресаню по факту попытки нанесения ущерба. В конце февраля на территорию генерального консульства РФ в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства. Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, несмотря на то, что, согласно уголовному кодексу Франции, им могло грозить до 15 лет лишения свободы по двум статьям обвинения, а также штраф в сумме до 225 тысяч евро. МИД РФ в связи с нападением призвал французские власти принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и их сотрудников.
https://ria.ru/20250227/frantsiya-2002070249.html
https://ria.ru/20250226/marsel-2001725140.html
https://ria.ru/20250226/marsel-2001728407.html
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россия, франция, марсель, в мире
Россия, Франция, Марсель, В мире
Суд изменил наказание одному из напавших на генконсульство России в Марселе
Суд заменил срок на условный одному из напавших на генконсульство РФ в Марселе
ПАРИЖ, 27 мая - РИА Новости. Апелляционный суд Экс-ан-Прованса во Франции заменил срок на условный одному из нападавших на российское генконсульство в Марселе, сообщило агентство Франс Пресс.
В феврале уголовный суд Марселя
приговорил двух нападавших к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом.
"Приговоренный к восьми месяцам лишения свободы в первой инстанции, один из марсельских исследователей CNRS (Национального центра научных исследований - ред.), которые запустили бутылки с жидким азотом в российское консульство в Марселе в конце февраля, получил условный срок", - сообщило агентство.
Согласно информации СМИ, нападавшими были два физика из центра CNRS: 48-летний Василь Эресаню и 59-летний Жорж Ситья. Апелляцию подал только Эресаню.
Уточняется, что суд оставил в силе приговор за несанкционированное изготовление взрывного устройства, однако оправдал Эресаню по факту попытки нанесения ущерба.
В конце февраля на территорию генерального консульства РФ
в Марселе были брошены три пластиковых бутылки со взрывчатым веществом. Две из них взорвались, создав угрозу безопасности сотрудников учреждения и нарушив нормальный порядок работы консульства. Никто не пострадал. На место происшествия прибыли несколько десятков пожарных, полиция и команда саперов. Как сообщил РИА Новости генконсул РФ в Марселе Станислав Оранский, вечером того же дня полиция на проукраинском митинге задержала двоих подозреваемых. Одного из них удалось опознать благодаря записи с камер видеонаблюдения консульства.
Уголовный суд Марселя приговорил напавших на генконсульство РФ к восьми месяцам лишения свободы с возможностью отбывать наказание под домашним арестом с электронным браслетом, несмотря на то, что, согласно уголовному кодексу Франции
, им могло грозить до 15 лет лишения свободы по двум статьям обвинения, а также штраф в сумме до 225 тысяч евро.
МИД РФ в связи с нападением призвал французские власти принять меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений и их сотрудников.