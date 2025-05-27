https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019302696.html

Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР

Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025

Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР

Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:22:00+03:00

2025-05-27T12:22:00+03:00

2025-05-27T15:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донбасс

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.На этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей. ВС России также уничтожили орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.В воскресенье Минобороны сообщало об освобождении подразделениями Южной группировки войск населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф