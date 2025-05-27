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Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
12:22 27.05.2025 (обновлено: 15:15 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019302696.html
Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР - РИА Новости, 27.05.2025
Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:22:00+03:00
2025-05-27T15:15:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
донбасс
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Минобороны.&quot;В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики&quot;, — говорится в сводке.На этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей. ВС России также уничтожили орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.В воскресенье Минобороны сообщало об освобождении подразделениями Южной группировки войск населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.
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донецкая народная республика
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донецкая народная республика, донбасс, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР

МО: российские войска освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Минобороны.
«

"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Старая Николаевка в ДНР
Подразделения группировки войск Юг освободили село Старая Николаевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Старая Николаевка в ДНР
На этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей. ВС России также уничтожили орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
В воскресенье Минобороны сообщало об освобождении подразделениями Южной группировки войск населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаДонбассМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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