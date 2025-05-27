Российские войска освободили Старую Николаевку в ДНР
МО: российские войска освободили населенный пункт Старая Николаевка в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне проведения спецоперации
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Подразделения Южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Старая Николаевка в Донбассе, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных и решительных действий подразделений Южной группировки войск освобожден населенный пункт Старая Николаевка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Юг" освободили село Старая Николаевка в ДНР
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Юг" освободили село Старая Николаевка в ДНР
На этом направлении ВСУ потеряли за сутки более 280 военнослужащих, две боевые бронированные машины Senator канадского производства и 12 автомобилей. ВС России также уничтожили орудие полевой артиллерии и два склада боеприпасов.
В воскресенье Минобороны сообщало об освобождении подразделениями Южной группировки войск населенного пункта Романовка в Донецкой Народной Республике.
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