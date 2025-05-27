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Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:14:00+03:00
2025-05-27T05:14:00+03:00
2025-05-27T05:14:00+03:00
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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с закрытой огневой позиции на Красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что позиции ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки. Стрельба велась из 125-мм пушки 2А46М-4 с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Корректировка огня и контроль поражения цели велись в режиме реального времени операторами БПЛА.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении