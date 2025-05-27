https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243246.html

Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025

Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T05:14:00+03:00

2025-05-27T05:14:00+03:00

2025-05-27T05:14:00+03:00

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ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с закрытой огневой позиции на Красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что позиции ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки. Стрельба велась из 125-мм пушки 2А46М-4 с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Корректировка огня и контроль поражения цели велись в режиме реального времени операторами БПЛА.

https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность