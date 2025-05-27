Рейтинг@Mail.ru
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:14 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/spetsoperatsiya-2019243246.html
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении - РИА Новости, 27.05.2025
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении
Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T05:14:00+03:00
2025-05-27T05:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_5e0a1cc6d547a53a835159ac75106a09.jpg
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Экипаж танка Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с закрытой огневой позиции на Красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ. Там добавили, что позиции ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки. Стрельба велась из 125-мм пушки 2А46М-4 с использованием осколочно-фугасных боеприпасов. Корректировка огня и контроль поражения цели велись в режиме реального времени операторами БПЛА.
https://ria.ru/20250527/ukraina-2019237623.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0b/1972021581_235:0:2966:2048_1920x0_80_0_0_e53e6df459b1d43c329f6ce1e9afc1ad.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Экипаж танка уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

Экипаж танка Т-80БВМ уничтожил опорный пункт ВСУ на Красноармейском направлении

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота танкового экипажа в зоне СВО
Работа танкового экипажа в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Работа танкового экипажа в зоне СВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЛУГАНСК, 27 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-80БВМ танкового соединения группировки войск "Центр" уничтожил опорный пункт ВСУ на красноармейском направлении, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Экипаж танка Т-80БВМ 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" уничтожил укрепленный опорный пункт ВСУ с закрытой огневой позиции на Красноармейском направлении", - сообщили в МО РФ.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
"Отсрочить неизбежное": в Европе сделали неутешительные выводы по Украине
Вчера, 02:23
Там добавили, что позиции ВСУ были обнаружены в ходе воздушной разведки. Стрельба велась из 125-мм пушки 2А46М-4 с использованием осколочно-фугасных боеприпасов.
Корректировка огня и контроль поражения цели велись в режиме реального времени операторами БПЛА.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала