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Преступления киевского режима будут расследованы, заявили в Совфеде
Преступления киевского режима будут расследованы, заявили в Совфеде - РИА Новости, 27.05.2025
Преступления киевского режима будут расследованы, заявили в Совфеде
Удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России требуют осуждения, преступления киевского режима будут расследованы, виновные привлечены к... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T16:33:00+03:00
2025-05-27T16:33:00+03:00
2025-05-27T16:33:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Удары ВСУ по мирным жителям и гражданской инфраструктуре России требуют осуждения, преступления киевского режима будут расследованы, виновные привлечены к ответу, заявил РИА Новости сенатор от Калининграда Александр Шендерюк-Жидков. Минобороны РФ ранее сообщило, что почти за неделю средства ПВО уничтожили и перехватили 1465 ударных украинских беспилотников вне зоны СВО, и перечислило военные объекты Украины, по которым были нанесены ответные удары. Также в заявлении Минобороны РФ говорится, что киевский режим при поддержке отдельных европейских стран предпринял ряд провокационных шагов, направленных на срыв переговорного процесса. "Удары украинских сил по мирным жителям и гражданской инфраструктуре наших городов требуют осуждения. Эти атаки, включая беспрецедентные налеты беспилотников, грубо нарушают международное право", - сказал Шендерюк-Жидков. По его словам, "очередные преступления киевского режима, несомненно, будут расследованы, а виновные привлечены к ответу".
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россия, калининград, украина, александр шендерюк-жидков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Калининград, Украина, Александр Шендерюк-Жидков, Вооруженные силы Украины
Преступления киевского режима будут расследованы, заявили в Совфеде
Сенатор Шендерюк-Жидков: удары ВСУ по мирным жителям требуют осуждения