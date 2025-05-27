Guardian: советники Трампа разочаровались в расследовании по делу Пентагона
Guardian: советники Трампа утратили доверие к расследованию утечек в Пентагоне
© Фото : David B. GleasonПентагон
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Советники президента США Дональда Трампа утратили доверие к расследованию утечек информации в Пентагоне, которые министр обороны Пит Хегсет использовал для обоснования увольнения трех высокопоставленных помощников, сообщает газета Guardian со ссылкой на источники.
Ранее издание Washington Post сообщало, что трое высокопоставленных чиновников Пентагона, недавно уволенных за якобы раскрытие конфиденциальной информации, заявили, что обвинения в их адрес были беспочвенными и они не знают, из-за чего против них началось расследование.
"Белый дом утратил доверие к расследованию утечек в Пентагоне, которое Пит Хегсет использовал для обоснования увольнения трех высокопоставленных помощников в прошлом месяце, после того как советникам сообщили, что помощников, предположительно, выявили при помощи незаконной прослушки Агентства национальной безопасности (АНБ) без надлежащего ордера", - говорится в материале на сайте Guardian.
Отмечается, что полученные таким образом доказательства "почти наверняка" противоречат конституции и могут обернуться еще большим скандалом, чем факт утечек.
Ранее издание Politico сообщало, что начальник аппарата Пентагона Джо Каспер покинет свой пост из-за скандала, связанного с утечкой данных. Также на этой неделе в связи с расследованием утечки информации были отправлены в отпуск старший советник Дэн Колдуэлл, заместитель начальника штаба Дэрин Селник и начальник штаба заместителя министра обороны Стивена Файнберга Колин Кэрролл. Politico также сообщало, что Пентагон в настоящее время расследует утечку данных, которые касались военных планов в отношении Панамского канала, размещения еще одного авианосца США в Красном море, а также визита в Пентагон предпринимателя Илона Маска и сбора разведывательных данных для Украины.
Экс-советник Пентагона назвал причину своего увольнения
22 апреля, 05:21