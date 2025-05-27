https://ria.ru/20250527/shoygu-2019322806.html

Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая

Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025

Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая

Совбез РФ рассматривает углубление сотрудничества с китайской стороной по взаимодействию спецслужб, правоохранительных и надзорных органов, как один из... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:37:00+03:00

2025-05-27T13:37:00+03:00

2025-05-27T18:04:00+03:00

сергей шойгу

владимир путин

си цзиньпин

москва

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Совбез РФ рассматривает углубление сотрудничества с китайской стороной по взаимодействию спецслужб, правоохранительных и надзорных органов, как один из важнейших элементов реализации договорённостей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Рассматриваем задачу углубления сотрудничества спецслужб, правоохранительных и надзорных органов в качестве одного из важнейших элементов реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве.

https://ria.ru/20250527/shoygu-2019316631.html

москва

китай

россия

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сергей шойгу, владимир путин, си цзиньпин, москва, китай, россия, в мире