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Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025
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13:37 27.05.2025 (обновлено: 18:04 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/shoygu-2019322806.html
Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая
Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025
Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая
Совбез РФ рассматривает углубление сотрудничества с китайской стороной по взаимодействию спецслужб, правоохранительных и надзорных органов, как один из... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:37:00+03:00
2025-05-27T18:04:00+03:00
сергей шойгу
владимир путин
си цзиньпин
москва
китай
россия
в мире
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Совбез РФ рассматривает углубление сотрудничества с китайской стороной по взаимодействию спецслужб, правоохранительных и надзорных органов, как один из важнейших элементов реализации договорённостей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Рассматриваем задачу углубления сотрудничества спецслужб, правоохранительных и надзорных органов в качестве одного из важнейших элементов реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве.
https://ria.ru/20250527/shoygu-2019316631.html
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сергей шойгу, владимир путин, си цзиньпин, москва, китай, россия, в мире
Сергей Шойгу, Владимир Путин, Си Цзиньпин, Москва, Китай, Россия, В мире
Шойгу назвал важнейшее направление взаимодействия России и Китая

Шойгу назвал кооперацию спецслужб РФ и КНР важнейшим направлением в отношениях

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкСергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025
Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025 - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи. 27 мая 2025
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Совбез РФ рассматривает углубление сотрудничества с китайской стороной по взаимодействию спецслужб, правоохранительных и надзорных органов, как один из важнейших элементов реализации договорённостей президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина, заявил во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Рассматриваем задачу углубления сотрудничества спецслужб, правоохранительных и надзорных органов в качестве одного из важнейших элементов реализации договорённостей, достигнутых на высшем уровне", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве.
Сергей Шойгу и Чэнь Вэньцин во время встречи - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Шойгу высказался о внешнеполитической связке России и Китая
Вчера, 13:09
 
Сергей ШойгуВладимир ПутинСи ЦзиньпинМоскваКитайРоссияВ мире
 
 
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