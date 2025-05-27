https://ria.ru/20250527/shoygu-2019318260.html

Шойгу: отношения России и КНР превосходят форму военно-политического союза

Шойгу: отношения России и КНР превосходят форму военно-политического союза - РИА Новости, 27.05.2025

Шойгу: отношения России и КНР превосходят форму военно-политического союза

Российско-китайские отношения не являются военно-политическим союзом, но превосходят эту форму взаимодействия, заявил во вторник секретарь Совета Безопасности... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:13:00+03:00

2025-05-27T13:13:00+03:00

2025-05-27T18:00:00+03:00

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российско-китайские отношения не являются военно-политическим союзом, но превосходят эту форму взаимодействия, заявил во вторник секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу. "Не являясь военно-политическим союзом, российско-китайские отношения превосходят такую форму межгосударственнооо взаимодействия ", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином на полях Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве. По его словам, связи между Россией и Китаем зрелые, имеют самодостаточную и самостоятельную ценность, обладают "необходимой прочностью для противодействия давлению извне и не могут быть принесены в жертву сиюминутной политической конъюнктуре". Шойгу констатировал, что политические контакты двух стран, прежде всего, на высшем уровне, традиционно плотные. "Доверительный диалог лидеров двух стран играет центральную направляющую роль в продвижении всего комплекса двусторонних связей", - добавил секретарь Совбеза РФ.

https://ria.ru/20250527/shoygu-2019316631.html

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