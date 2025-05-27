https://ria.ru/20250527/shoygu-2019315700.html
Шойгу оценил отношения России и Китая
Шойгу оценил отношения России и Китая - РИА Новости, 27.05.2025
Шойгу оценил отношения России и Китая
Партнёрство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне и переживают наилучший период за всю историю, заявил во... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T13:04:00+03:00
2025-05-27T13:04:00+03:00
2025-05-27T18:02:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Партнёрство и стратегическое взаимодействие РФ и Китая находится на беспрецедентно высоком уровне и переживают наилучший период за всю историю, заявил во вторник секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. "Всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие достигли беспрецедентно высокого уровня и переживают наилучший период за всю историю", - сказал Шойгу в ходе консультаций по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с секретарём политико-юридической комиссии ЦК КПК Чэнь Вэньцином в ходе Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности в Москве. Шойгу подчеркнул, что Россия и Китай рассматривают друг друга в качестве приоритетных партнёров, неизменно придерживаются принципов уважительного, равноправного, доверительного сотрудничества. "Москва и Пекин оказывают решительную взаимную поддержку по ключевым для обеих стран вопросам", - добавил он.
https://ria.ru/20250515/kitay-2017047568.html
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сергей шойгу, россия, москва, китай, в мире
Сергей Шойгу, Россия, Москва, Китай, В мире
Шойгу оценил отношения России и Китая
Шойгу: отношения РФ и КНР на беспрецедентно высоком уровне