https://ria.ru/20250527/shatunov-2019367972.html

Мистическая смерть Шатунова: что произошло на самом деле?

Мистическая смерть Шатунова: что произошло на самом деле? - РИА Новости, 27.05.2025

Мистическая смерть Шатунова: что произошло на самом деле?

В конце июня 2022 года на 49 году жизни скоропостижно скончался Юрий Шатунов — легендарный солист группы "Ласковый май". Его смерть стала шоком для поклонников... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T19:13:00+03:00

2025-05-27T19:13:00+03:00

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шоубиз

юрий шатунов

андрей разин

ласковый май

интерпол

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В конце июня 2022 года на 49 году жизни скоропостижно скончался Юрий Шатунов — легендарный солист группы "Ласковый май". Его смерть стала шоком для поклонников и породила множество версий: от медицинской халатности до мистического "проклятия группы" и даже намеренного убийства. Что на самом деле произошло с певцом? Официальная версияДиректор и близкий друг Юрия Шатунова, Аркадий Кудряшов, рассказал о последних днях жизни артиста. Накануне Юрий вернулся с гастролей и уже на следующий день собирался улететь к семье в Германию. А 23 июня он вместе с Кудряшовым отправился на рыбалку в Подмосковье, предпочтя спокойный отдых шумным ночным клубам.Кудряшов отметил, что с утра Шатунов жаловался на плохое самочувствие, списывая это на усталость после гастролей. Однако к вечеру его состояние ухудшилось, и он потерял сознание. В СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как друзья помогают артисту передвигаться.Юрия отвезли в больницу в подмосковном селе Растуново, где ему оказали первую помощь. Тем не менее, его состояние продолжало ухудшаться. Его транспортировали в Центральную районную больницу. Там, в реанимации, он скончался в 00:20, так и не придя в сознание. Причина смерти - обширный инфаркт.Прощание с легендой состоялось на Троекуровском кладбище, где захоронили часть праха кремированного тела. Остальную часть, по словам Аркадия Кудряшова, вдова Юрия, Светлана, планировала увезти в Германию.Заговор или трагедия?После кремации экс-продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин, находясь за границей и не присутствуя на похоронах, сделал несколько резких заявлений. В одном из своих постов он обвинил судью из Ставрополя Светлану Луневу в смерти артиста. Разин утверждал, что решение суда предоставить Шатунову права на песни было "убийственным" для него. Продюсер считал, что радость от победы в суде была настолько сильной, что сердце Шатунова не выдержало.Затем он переключил внимание на Аркадия Кудряшова, заявив, что тот также несет ответственность за смерть исполнителя. Разин подчеркнул, что здоровье Юрия было слабым с детства. У него был порок сердца, из-за чего его не призвали в армию."Врач говорил, что Шатунов не имеет права вообще на сцену выходить. Он не может работать больше 30 минут... А он два часа один вел концерт", — возмущался Разин.Он выложил видеозапись с концерта Юрия. На видео певец жалуется публике на плохое самочувствие: "Состояние здоровье у меня плохое... если вдруг что-то произойдет, не обижайтесь".Разин также предположил, что Шатунова кремировали слишком быстро, чтобы скрыть следы транквилизаторов в его крови. Он заявил, что артист стал жертвой заговора: "Это 100% убийство! Потому что они ближнее окружение его практически загнали!"Эти заявления вызвали резонанс среди поклонников Шатунова, которые начали обсуждать теории заговора на форумах, включая шутливые намеки на то, что его "закатали в бетон". Действительно, урну с прахом забетонировали, как объяснил Кудряшов, чтобы ее не украли. Аркадий Кудряшов также отметил, что Юрий испытывал сильный стресс из-за судебных разбирательств с Разиным, который запрещал ему исполнять песни группы."Юра его ненавидел", — добавил Кудряшов, подчеркивая напряженные отношения между артистом и продюсером.Проклятие "Ласкового мая"После смерти Юрия Шатунова поклонники группы "Ласковый май" снова заговорили о проклятии, которое, по их мнению, преследует коллектив. Юрий стал 16 участником группы, ушедшим из жизни в молодом возрасте.Артисты коллектива часто сталкивались с трагедиями: кто-то выпадал из окон, кто-то погибал от пуль, в автомобильных авариях, от внезапных болезней и тяжелых отравлений. Сын экс-продюсера Андрея Разина, Александр, также трагически ушел в 16 лет из-за внезапной остановки сердца.Жена клавишника Алексея Бурды, Карина Бурда, уверена, что крупные ссоры и обиды внутри коллектива привели к тому, что "энергетика группы стала сжигать жизни и судьбы своих артистов".Однако сам Шатунов не верил в проклятие. Он считал смерти своих коллег несчастными случаями и стечением обстоятельств."У нас есть начало, и конец мы всегда найдем, только не надо его торопить. А в злой рок я не верю", — подчеркивал артист в интервью.Убили, отравили, а потом сожгли?Через год за несколько дней до годовщины смерти Юрия Шатунова продюсер Андрей Разин опубликовал новое видеообращение, в котором утверждал, что смерть артиста носит криминальный характер."Я не успокоюсь, пока не найду убийц Юры Шатунова... Его отравили, избили, а возможно, даже убили, а потом сожгли", — заявил он на своем YouTube-канале.Разин также отметил, что считает смерть автора песен "Ласкового мая" Сергея Кузнецова, который скончался менее чем через полгода после Шатунова, неслучайной. По словам продюсера, на него самого готовилось покушение, которое предотвратили сотрудники спецслужб."Следы ведут к той же банде, которая устранила Юру Шатунова и Сергея Кузнецова", — подчеркнул продюсер.Он добавил, что к расследованию привлечены лучшие специалисты из Америки, Израиля и бывшие сотрудники Интерпола, которые уже близки к раскрытию дела об убийствах Юры и Сергея.Однако Сергей Серков, друг детства Шатунова, отметил, что певец был трудоголиком. Он выступал по 2,5 часа, постоянно переезжал и жил в напряженном гастрольном графике."В молодости это дается легко, но с возрастом здоровье может не выдержать", — добавил он.По словам главврача Домодедовской ЦРБ Андрея Осипова, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность из-за инфаркта, случившегося за сутки до гибели. Если бы Шатунов обратился к врачам при первых симптомах, его можно было спасти.Кардиолог Илья Урсов предупредил, что мужчины 45–50 лет в зоне риска внезапной смерти. Чтобы снизить угрозу, он рекомендует ежегодные обследования, меньше стресса, больше движения и отказ от вредных привычек.Смерть Юрия Шатунова, как и его жизнь, осталась окутана противоречиями. Одни видят в ней трагическую случайность, другие — следствие многолетнего стресса и изнурительных гастролей, третьи — мистическое "проклятие Ласкового мая", забравшее уже 16 участников группы. Даже спустя годы продюсер Андрей Разин продолжает настаивать на криминальной версии, а фанаты гадают, могла ли врачебная помощь спасти певца.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

юрий шатунов, андрей разин, ласковый май, интерпол