https://ria.ru/20250527/saratov-2019246831.html

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025

В аэропорту Саратова сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T06:15:00+03:00

2025-05-27T06:15:00+03:00

2025-05-27T11:07:00+03:00

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саратов

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

безопасность

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились в 4.32 мск. "В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.

https://ria.ru/20250527/aeroport-2019241834.html

саратов

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Дарья Буймова

саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность