https://ria.ru/20250527/saratov-2019246831.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 27.05.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T06:15:00+03:00
2025-05-27T06:15:00+03:00
2025-05-27T11:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
саратов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
безопасность
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Саратова сняты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Ограничения вводились в 4.32 мск. "В аэропорту Саратов (Гагарин) сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов", - написал Кореняко.
https://ria.ru/20250527/aeroport-2019241834.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
саратов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Саратов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Безопасность
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов