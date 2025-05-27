Захарова высмеяла новые санкции Прибалтики против России
Захарова: санкции стран Прибалтики против РФ бьют по их собственным интересам
© Фото : МИД РФМария Захарова
© Фото : МИД РФ
Мария Захарова. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные санкции в отношении России от прибалтийских государств бьют по их собственным национальным интересам и из русофобии превращаются в прибалтофобию, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Потому что то, что они заявляют о введении дополнительных санкций в отношении России, бьет по их же собственным национальным интересам… Нужно, во-первых, понимать, что это уже теперь перешло за рамки или вышло за рамки русофобии и превратилось в настоящую прибалтофобию", - сказала она.
Захарова пояснила, что прибалтийские государства отрезали сами себя от ресурсной базы, рынка сбыта и обмена технологиями, от научного и гуманитарного сотрудничества.
Официальный представитель МИД РФ также отметила, что такая идеология ни к чему не привела.
"Что-то, может быть, произвели, может быть, какое-то научное открытие сделали, подпитываясь вот этой разрушительной идеологией. Ну, бывают же такие, знаете, исключения. Идеология разрушительная, но что-то у них там получается. Да ничего нет. Любую сферу возьмите. Ну, нет достижений, кроме антидостижений", - подчеркнула Захарова.
Она уточнила, что Россия в свою очередь планирует и дальше укреплять всесторонние связи со странами мирового большинства.