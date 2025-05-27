https://ria.ru/20250527/sanktsii-2019327000.html

Захарова высмеяла новые санкции Прибалтики против России

Захарова высмеяла новые санкции Прибалтики против России - РИА Новости, 27.05.2025

Захарова высмеяла новые санкции Прибалтики против России

Дополнительные санкции в отношении России от прибалтийских государств бьют по их собственным национальным интересам и из русофобии превращаются в прибалтофобию, РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T13:57:00+03:00

2025-05-27T13:57:00+03:00

2025-05-27T13:59:00+03:00

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МАХАЧКАЛА, 27 мая - РИА Новости. Дополнительные санкции в отношении России от прибалтийских государств бьют по их собственным национальным интересам и из русофобии превращаются в прибалтофобию, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. "Потому что то, что они заявляют о введении дополнительных санкций в отношении России, бьет по их же собственным национальным интересам… Нужно, во-первых, понимать, что это уже теперь перешло за рамки или вышло за рамки русофобии и превратилось в настоящую прибалтофобию", - сказала она. Захарова пояснила, что прибалтийские государства отрезали сами себя от ресурсной базы, рынка сбыта и обмена технологиями, от научного и гуманитарного сотрудничества. Официальный представитель МИД РФ также отметила, что такая идеология ни к чему не привела. "Что-то, может быть, произвели, может быть, какое-то научное открытие сделали, подпитываясь вот этой разрушительной идеологией. Ну, бывают же такие, знаете, исключения. Идеология разрушительная, но что-то у них там получается. Да ничего нет. Любую сферу возьмите. Ну, нет достижений, кроме антидостижений", - подчеркнула Захарова. Она уточнила, что Россия в свою очередь планирует и дальше укреплять всесторонние связи со странами мирового большинства.

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Ольга Фомченкова

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