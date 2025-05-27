https://ria.ru/20250527/samooborona-2019289074.html

Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены

Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены - РИА Новости, 27.05.2025

Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены

Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T11:25:00+03:00

2025-05-27T11:25:00+03:00

2025-05-27T13:14:00+03:00

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вьетнам

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в соцсетях. "Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны! Для дополнительной информации свяжитесь с администрацией", — говорится в объявлении.Снимок, предположительно, сделан в одном из спортзалов. На рекламном плакате Макрон с синяком на лбу прикрывает рукой один глаз. Инцидент между Макроном и его женой произошел 25 мая, когда президентская чета прибыла во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели, как Макрон получает удар от своей супруги: хотя Брижит не видна полностью, понятно, что именно ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, утверждая, что ее сгенерировал искусственный интеллект. Но близкий друг Макрона заявил, что в объективы попала "небольшая ссора" между президентом и его супругой. Сам Макрон отверг это предположение, заявив, что они с женой просто дурачились.

https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html

https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html

франция

вьетнам

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в мире, франция, вьетнам, эммануэль макрон