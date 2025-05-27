https://ria.ru/20250527/samooborona-2019289074.html
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены - РИА Новости, 27.05.2025
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены
Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:25:00+03:00
2025-05-27T11:25:00+03:00
2025-05-27T13:14:00+03:00
в мире
франция
вьетнам
эммануэль макрон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019287820_0:191:603:530_1920x0_80_0_0_6567bc89d199c44fc6959a5f1ae9da6e.jpg
ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в соцсетях. "Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны! Для дополнительной информации свяжитесь с администрацией", — говорится в объявлении.Снимок, предположительно, сделан в одном из спортзалов. На рекламном плакате Макрон с синяком на лбу прикрывает рукой один глаз. Инцидент между Макроном и его женой произошел 25 мая, когда президентская чета прибыла во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели, как Макрон получает удар от своей супруги: хотя Брижит не видна полностью, понятно, что именно ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, утверждая, что ее сгенерировал искусственный интеллект. Но близкий друг Макрона заявил, что в объективы попала "небольшая ссора" между президентом и его супругой. Сам Макрон отверг это предположение, заявив, что они с женой просто дурачились.
https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html
https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html
франция
вьетнам
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019287820_0:175:603:627_1920x0_80_0_0_600acaccda5b956053ba8b20d4840327.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, вьетнам, эммануэль макрон
В мире, Франция, Вьетнам, Эммануэль Макрон
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены
Во Франции обновили рекламу курсов самообороны, иронизируя над Макроном