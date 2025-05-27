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Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены - РИА Новости, 27.05.2025
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11:25 27.05.2025 (обновлено: 13:14 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/samooborona-2019289074.html
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены - РИА Новости, 27.05.2025
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены
Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T11:25:00+03:00
2025-05-27T13:14:00+03:00
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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в соцсетях. "Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны! Для дополнительной информации свяжитесь с администрацией", — говорится в объявлении.Снимок, предположительно, сделан в одном из спортзалов. На рекламном плакате Макрон с синяком на лбу прикрывает рукой один глаз. Инцидент между Макроном и его женой произошел 25 мая, когда президентская чета прибыла во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели, как Макрон получает удар от своей супруги: хотя Брижит не видна полностью, понятно, что именно ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, утверждая, что ее сгенерировал искусственный интеллект. Но близкий друг Макрона заявил, что в объективы попала "небольшая ссора" между президентом и его супругой. Сам Макрон отверг это предположение, заявив, что они с женой просто дурачились.
https://ria.ru/20250526/makron-2019083360.html
https://ria.ru/20250526/makron-2019149958.html
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в мире, франция, вьетнам, эммануэль макрон
В мире, Франция, Вьетнам, Эммануэль Макрон
Во Франции рекламируют курсы самообороны после пощечины Макрону от жены

Во Франции обновили рекламу курсов самообороны, иронизируя над Макроном

© Фото : соцсетиРеклама курсов самообороны во Франции
Реклама курсов самообороны во Франции - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Фото : соцсети
Реклама курсов самообороны во Франции
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ПАРИЖ, 27 мая — РИА Новости. Французы в рекламе курсов самообороны иронизируют над президентом Эммануэлем Макроном, которого ударила по лицу его жена Брижит, следует из публикаций в соцсетях.
«
"Ваша жена вас бьет? Запишитесь на курсы самообороны! Для дополнительной информации свяжитесь с администрацией", — говорится в объявлении.
Президент Франции Эммануэль Макрон с супругой Брижит - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Скандал с пощечиной Макрону от жены вызвал недоумение во Франции
26 мая, 12:27
Снимок, предположительно, сделан в одном из спортзалов. На рекламном плакате Макрон с синяком на лбу прикрывает рукой один глаз.
Инцидент между Макроном и его женой произошел 25 мая, когда президентская чета прибыла во Вьетнам. Журналисты, снимавшие момент выхода президента из самолета, запечатлели, как Макрон получает удар от своей супруги: хотя Брижит не видна полностью, понятно, что именно ее руки довольно сильно толкают президента прямо в подбородок. Явно не ожидавший этого глава государства пошатнулся и растерялся, оставшись на несколько секунд стоять с открытым ртом.
Первоначально Елисейский дворец отрицал подлинность съемки, утверждая, что ее сгенерировал искусственный интеллект. Но близкий друг Макрона заявил, что в объективы попала "небольшая ссора" между президентом и его супругой. Сам Макрон отверг это предположение, заявив, что они с женой просто дурачились.
Макрон получил пощечину от жены во время визита во Вьетнам - РИА Новости, 1920, 26.05.2025
"Наказала малыша". Французы подняли Макрона на смех после пощечины от жены
26 мая, 16:51
 
В миреФранцияВьетнамЭммануэль Макрон
 
 
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