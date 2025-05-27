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Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира - РИА Новости, 27.05.2025
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14:26 27.05.2025 (обновлено: 15:59 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/samolet-2019332534.html
Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира
Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира - РИА Новости, 27.05.2025
Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира
Рейс авиакомпании Nordwind Екатеринбург-Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, спасти его не... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:26:00+03:00
2025-05-27T15:59:00+03:00
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сочи
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind Екатеринбург-Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, спасти его не удалось, сообщила РИА Новости авиакомпания. Самолет рейса N4-504 Екатеринбург – Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 12.39 местного времени 27 мая в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. "После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось", - сообщила авиакомпания. Экипаж оказывал пассажиру необходимую помощь и проводил реанимационные действия до момента вынужденной посадки самолета по решению командира. По данному случаю ведется установленная процедура взаимодействия с компетентными органами. Самолет рейса вылетел из аэропорта Актобе в Сочи в 14.37 местного времени.
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Актобе , Сочи, Казахстан, Происшествия
Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Рейс из Екатеринбурга в Сочи экстренно сел в Актобе из-за смерти пассажира

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании Nordwind Airlines
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind Екатеринбург-Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, спасти его не удалось, сообщила РИА Новости авиакомпания.
Самолет рейса N4-504 ЕкатеринбургСочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 12.39 местного времени 27 мая в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.
«
"После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось", - сообщила авиакомпания.
Экипаж оказывал пассажиру необходимую помощь и проводил реанимационные действия до момента вынужденной посадки самолета по решению командира.
По данному случаю ведется установленная процедура взаимодействия с компетентными органами.
Самолет рейса вылетел из аэропорта Актобе в Сочи в 14.37 местного времени.
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