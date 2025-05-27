https://ria.ru/20250527/samolet-2019332534.html

Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира - РИА Новости, 27.05.2025

Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира

Рейс авиакомпании Nordwind Екатеринбург-Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, спасти его не... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:26:00+03:00

2025-05-27T14:26:00+03:00

2025-05-27T15:59:00+03:00

актобе

сочи

казахстан

происшествия

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind Екатеринбург-Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, спасти его не удалось, сообщила РИА Новости авиакомпания. Самолет рейса N4-504 Екатеринбург – Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 12.39 местного времени 27 мая в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров. "После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось", - сообщила авиакомпания. Экипаж оказывал пассажиру необходимую помощь и проводил реанимационные действия до момента вынужденной посадки самолета по решению командира. По данному случаю ведется установленная процедура взаимодействия с компетентными органами. Самолет рейса вылетел из аэропорта Актобе в Сочи в 14.37 местного времени.

https://ria.ru/20241025/samolet-1979999672.html

актобе

сочи

казахстан

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

актобе , сочи, казахстан, происшествия