Рейс Екатеринбург — Сочи совершил экстренную посадку из-за смерти пассажира
Рейс из Екатеринбурга в Сочи экстренно сел в Актобе из-за смерти пассажира
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Рейс авиакомпании Nordwind Екатеринбург-Сочи совершил вынужденную посадку в Актобе (Казахстан) из-за ухудшения состояния здоровья пассажира, спасти его не удалось, сообщила РИА Новости авиакомпания.
Самолет рейса N4-504 Екатеринбург – Сочи совершил вынужденную посадку в аэропорту Актобе в 12.39 местного времени 27 мая в связи с резким ухудшением состояния здоровья одного из пассажиров.
«
"После приземления к воздушному судну были оперативно направлены службы экстренного реагирования и медицинская бригада. Несмотря на все принятые меры, спасти пассажира не удалось", - сообщила авиакомпания.
Экипаж оказывал пассажиру необходимую помощь и проводил реанимационные действия до момента вынужденной посадки самолета по решению командира.
По данному случаю ведется установленная процедура взаимодействия с компетентными органами.
Самолет рейса вылетел из аэропорта Актобе в Сочи в 14.37 местного времени.
Пассажирка, из-за которой экстренно сел рейс Москва — Нижневартовск, умерла
25 октября 2024, 11:31