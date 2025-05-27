https://ria.ru/20250527/rudenya-2019333892.html

Руденя определил ключевые задачи организации отдыха детей летом

Руденя определил ключевые задачи организации отдыха детей летом - РИА Новости, 27.05.2025

Руденя определил ключевые задачи организации отдыха детей летом

На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник была рассмотрена готовность учреждений образования, детских... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T14:33:00+03:00

2025-05-27T14:33:00+03:00

2025-05-27T14:33:00+03:00

тверская область

тверь

игорь руденя

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. На заседании правительства Тверской области под руководством губернатора Игоря Рудени во вторник была рассмотрена готовность учреждений образования, детских лагерей к летней кампании-2025, сообщает пресс-служба регионального правительства. В апреле глава региона поставил задачи по организации в Верхневолжье летнего отдыха. В частности, они касались обеспечения насыщенной образовательной, спортивной и культурной программ для школьников, завершения ремонтных работ в учреждениях, подготовки специалистов для работы с детьми. "В этом году количество лагерей детского отдыха выросло. У нас также растут требования к этому направлению работы. Важно, чтобы детские лагеря всех типов были готовы к первой смене и к работе на протяжении всех летних каникул. Мы должны сделать для этого все необходимое. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин отметил, что в текущем году следует уделить особое внимание вопросам безопасности летнего детского отдыха", – сказал Руденя, открывая заседание. В числе приоритетных направлений губернатор назвал выполнение в полном объеме требований Роспотребнадзора, касающихся работы пищеблоков, выполнения санитарных норм и правил. Глава региона также поставил задачи по обеспечению организаций отдыха надежной связью. При подготовке к летней кампании в загородных лагерях проведены мероприятия по обеспечению комплексной безопасности: проверка работы пожарных сигнализаций и тревожных кнопок, систем видеонаблюдения, целостности ограждений, обустройство минерализованных полос. Организованы учения сотрудников. Особое внимание было уделено подготовке сотрудников, медицинскому сопровождению организаций отдыха, вопросам пресечения деятельности несанкционированных лагерей. Загородные лагеря закреплены за определенными учреждениями здравоохранения. Проработаны вопросы маршрутизации. Перед началом смен медицинские работники, которые будут находиться на площадках организаций отдыха, прошли обучение. Все сотрудники учреждений – медперсонал, педагоги, работники пищеблока – в обязательном порядке проходят медицинское обследование. Медпункты лагерей оснащены медикаментами. Кроме того, запланированы профосмотры детей, которые будут отдыхать в летних лагерях. Перед началом летних каникул в лагеря поставлено новое оборудование для пищеблоков. В зданиях, где будут проживать дети, проводились замена окон, кровель, ремонты помещений. В ряде организаций установлены модульные санитарные блоки, обновлены спортивные и другие сооружения. В лагерях "Спутник" Твери и "Зарница" Ржевского округа введены новые корпуса. На площадках лагерей этим летом ребят ждут разнообразные события. Всего летом 2025 года в регионе планируется работа 978 организаций – на 29 больше, чем в 2024-м, где отдохнут более 77 тысяч детей – на 6200 больше, чем в прошлом году.

https://ria.ru/20250524/naputstvie-2018867645.html

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тверь

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тверь, игорь руденя, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)