https://ria.ru/20250527/rossiyanin-2019257081.html

Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии

Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2025

Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии

Похитивший пять лет назад дочь россиянин находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T08:59:00+03:00

2025-05-27T08:59:00+03:00

2025-05-27T09:46:00+03:00

россия

белоруссия

минск

ирина волк

владимир колокольцев

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1b/2019265349_500:0:1823:744_1920x0_80_0_0_54e2fe49945bd48850e1ab93dd16bad0.jpg

МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Похитивший пять лет назад дочь россиянин находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Белоруссии. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в аэропорту Минска был задержан гражданин России, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из России. "В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск - Дубай в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан Российской Федерации, которые вызвали подозрения. После проверки выяснилось, что документы были частично поддельными — страницы с установочными данными оказались заменены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета. Отмечается, что в ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. "После этого он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты через нашу страну", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери. "Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что за попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф, а за использование поддельных документов — ограничение свободы на срок до двух лет. Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале ранее отмечала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). По ее словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы. Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Белоруссии, которые нашли и задержали мужчину. Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, сообщала ранее Волк.

https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html

https://ria.ru/20250310/pokhischenie-2004137565.html

https://ria.ru/20250228/kitaj-2002135823.html

россия

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, белоруссия, минск, ирина волк, владимир колокольцев, в мире