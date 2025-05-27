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Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2025
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08:59 27.05.2025 (обновлено: 09:46 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/rossiyanin-2019257081.html
Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии
Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии - РИА Новости, 27.05.2025
Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии
Похитивший пять лет назад дочь россиянин находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Белоруссии. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T08:59:00+03:00
2025-05-27T09:46:00+03:00
россия
белоруссия
минск
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владимир колокольцев
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Похитивший пять лет назад дочь россиянин находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Белоруссии. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в аэропорту Минска был задержан гражданин России, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из России. "В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск - Дубай в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан Российской Федерации, которые вызвали подозрения. После проверки выяснилось, что документы были частично поддельными — страницы с установочными данными оказались заменены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета. Отмечается, что в ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. "После этого он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты через нашу страну", - говорится в сообщении. Отмечается, что девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери. "Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что за попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф, а за использование поддельных документов — ограничение свободы на срок до двух лет. Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале ранее отмечала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство). По ее словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы. Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Белоруссии, которые нашли и задержали мужчину. Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, сообщала ранее Волк.
https://ria.ru/20250429/muzhchina-2013973187.html
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россия, белоруссия, минск, ирина волк, владимир колокольцев, в мире
Россия, Белоруссия, Минск, Ирина Волк, Владимир Колокольцев, В мире
Россиянина, похитившего дочь пять лет назад, задержали в Белоруссии

Россиянин, похитивший дочь пять лет назад, находится в изоляторе в Белоруссии

© Пограничный комитет Беларуси/TelegramМужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу авиарейсом "Минск—Дубай"
Мужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу авиарейсом Минск—Дубай - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Пограничный комитет Беларуси/Telegram
Мужчина похитил дочь и попытался вывезти ее за границу авиарейсом "Минск—Дубай"
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МИНСК, 27 мая – РИА Новости. Похитивший пять лет назад дочь россиянин находится в изоляторе в Белоруссии, сообщил во вторник Государственный пограничный комитет Белоруссии.
Глава МВД РФ Владимир Колокольцев ранее сообщил, что в аэропорту Минска был задержан гражданин России, который находился в розыске насколько лет: после развода похитил дочь и вывез ее из России.
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"В ночь с 21 на 22 мая при оформлении рейса Минск - Дубай в столичном аэропорту пограничники задержали мужчину и девочку с паспортами граждан Российской Федерации, которые вызвали подозрения. После проверки выяснилось, что документы были частично поддельными — страницы с установочными данными оказались заменены", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранкомитета.
Отмечается, что в ходе разбирательства установлено, что мужчина был объявлен в межгосударственный розыск МВД России за убийство, а также был лишен родительских прав и не мог проживать с ребенком на законных основаниях. "После этого он похитил девочку у матери и пять лет скрывался с ней. Чтобы избежать уголовной ответственности, злоумышленник решил уехать в Объединенные Арабские Эмираты через нашу страну", - говорится в сообщении.
Отмечается, что девочка передана сотрудникам уголовного розыска ГУВД Мингорисполкома для возвращения матери. "Мужчина задержан и помещен в изолятор временного содержания. В данный момент решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела", - говорится в сообщении.
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Подчеркивается, что за попытку незаконного пересечения границы ему грозит штраф, а за использование поддельных документов — ограничение свободы на срок до двух лет.
Представитель МВД РФ Ирина Волк в своем Telegram-канале ранее отмечала, что житель города Колпино был лишен родительских прав, однако в мае 2020 года после бракоразводного процесса забрал шестилетнюю дочь и вместе с ней скрылся. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (Убийство).
По ее словам, поиски девочки и ее отца продолжались несколько лет. Все это время мужчина не выходил на связь, о местонахождении дочери и ее состоянии мать ничего не знала. Сотрудники полиции Санкт-Петербурга неоднократно выезжали в города России, откуда поступала информация о мужчине с ребенком, похожими на фото в ориентировке. Были получены сведения о том, что разыскиваемый использует поддельные документы.
Оперативники 19 мая установили, что отец и дочь находятся в Белоруссии и готовятся вылететь в одну из ближневосточных стран. Эта информация была передана коллегам из Белоруссии, которые нашли и задержали мужчину. Он помещен под стражу и в ближайшее время будет доставлен в Санкт-Петербург для проведения процессуальных действий, сообщала ранее Волк.
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