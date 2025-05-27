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"Они знают, что делают": в США признали неудобную правду о России
"Они знают, что делают": в США признали неудобную правду о России - РИА Новости, 27.05.2025
"Они знают, что делают": в США признали неудобную правду о России
Россияне в отличие от европейцев сплочены и знают, что делают, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T21:56:00+03:00
2025-05-27T21:56:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Россияне в отличие от европейцев сплочены и знают, что делают, заявил бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Россия очень сплоченная страна, полная противоположность Западу в настоящее время. Независимо от вашего отношения к их нации, они знают, что делают, они знают, каковы их интересы, а мы — нет!", — написал он.Макгрегор отметил, что Путин занял позицию, согласно которой ему нужно только набраться терпения и продолжать двигаться вперед. Он пользуется абсолютной поддержкой своего населения, резюмировал эксперт.Во вторник утром пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Россия будет обеспечивать свою безопасность вне зависимости от заявлений президента США Дональда Трампа и того, идет ли мирный процесс по Украине или нет.
https://ria.ru/20250527/peskov-2019403435.html
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в мире, россия, сша, украина, дональд трамп, дмитрий песков
В мире, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Дмитрий Песков
"Они знают, что делают": в США признали неудобную правду о России
Макгрегор: россияне очень сплочены и знают, чего хотят