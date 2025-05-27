https://ria.ru/20250527/rossiya-2019340365.html

Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей"

Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025

Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей"

Проекты АНО "Россия - страна возможностей" стали не просто социальным лифтом, но и трамплином для сотен тысяч людей, которые хотят проявить себя, заявил... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T12:50:00+03:00

2025-05-27T12:50:00+03:00

2025-05-27T14:45:00+03:00

россия

дмитрий песков

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

общество

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проекты АНО "Россия - страна возможностей" стали не просто социальным лифтом, но и трамплином для сотен тысяч людей, которые хотят проявить себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что президент во вторник работает в Кремле, сегодня он проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Очень крупная площадка, которая получила много ответвлений, различных проектов, которые действительно стали не просто социальным лифтом, но и таким трамплином для сотен тысяч энтузиастов, людей, которые хотят себя проявить", - сказал он. Пресс-секретарь президента отметил, что мероприятие будет обширным и содержательным, выступят представители разных направлений.

https://ria.ru/20250522/rossija-2018388831.html

россия

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Ольга Фомченкова

россия, дмитрий песков, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество