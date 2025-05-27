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Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
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12:50 27.05.2025 (обновлено: 14:45 27.05.2025)
https://ria.ru/20250527/rossiya-2019340365.html
Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей"
Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей" - РИА Новости, 27.05.2025
Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей"
Проекты АНО "Россия - страна возможностей" стали не просто социальным лифтом, но и трамплином для сотен тысяч людей, которые хотят проявить себя, заявил... РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T12:50:00+03:00
2025-05-27T14:45:00+03:00
россия
дмитрий песков
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
общество
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проекты АНО "Россия - страна возможностей" стали не просто социальным лифтом, но и трамплином для сотен тысяч людей, которые хотят проявить себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Песков сообщил журналистам, что президент во вторник работает в Кремле, сегодня он проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". "Очень крупная площадка, которая получила много ответвлений, различных проектов, которые действительно стали не просто социальным лифтом, но и таким трамплином для сотен тысяч энтузиастов, людей, которые хотят себя проявить", - сказал он. Пресс-секретарь президента отметил, что мероприятие будет обширным и содержательным, выступят представители разных направлений.
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россия, дмитрий песков, ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), общество
Россия, Дмитрий Песков, АНО "РСВ" ("Россия – страна возможностей"), Общество
Песков рассказал о проектах АНО "Россия — страна возможностей"

Песков назвал проекты АНО "РСВ" трамплином для сотен тысяч людей

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Проекты АНО "Россия - страна возможностей" стали не просто социальным лифтом, но и трамплином для сотен тысяч людей, которые хотят проявить себя, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков сообщил журналистам, что президент во вторник работает в Кремле, сегодня он проведет заседание наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей".
«
"Очень крупная площадка, которая получила много ответвлений, различных проектов, которые действительно стали не просто социальным лифтом, но и таким трамплином для сотен тысяч энтузиастов, людей, которые хотят себя проявить", - сказал он.
Пресс-секретарь президента отметил, что мероприятие будет обширным и содержательным, выступят представители разных направлений.
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