https://ria.ru/20250527/rossiya-2019260714.html

"Не справится". На Западе признали неудобную правду о военной мощи России

"Не справится". На Западе признали неудобную правду о военной мощи России - РИА Новости, 27.05.2025

"Не справится". На Западе признали неудобную правду о военной мощи России

Западные эксперты ошиблись в своем предположении о том, что Россия не справится с удовлетворением запросов военно-промышленного производства, пишет издание... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:13:00+03:00

2025-05-27T09:13:00+03:00

2025-05-27T09:13:00+03:00

специальная военная операция на украине

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нато

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безопасность

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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Западные эксперты ошиблись в своем предположении о том, что Россия не справится с удовлетворением запросов военно-промышленного производства, пишет издание Military Watch Magazine."Несмотря на значительный оптимизм западных аналитиков в 2022 году относительно того, что российская промышленность не справится с военными производственными потребностями <...>, сообщения о значительных успехах в расширении производства начали появляться в следующем году и с тех пор продолжают расти", — говорится в материале.Отмечается, что успешные и точные российские удары выводят из строя системы ПВО на Украине, при этом запасы систем на Западе также истощены. По мнению автора статьи, масштабы увеличения Москвой производства ракет и беспилотников также могут быть направлены на укрепление обороны перед лицом высокой напряженности с НАТО и развертывания западных сил вдоль границ России.В апреле российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. Он назвал актуальной задачей развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее. Путин также заявлял , что в стране формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство.В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.

https://ria.ru/20250526/finlyandiya-2019076311.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

украина

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владимир путин, нато, россия, украина, москва, безопасность