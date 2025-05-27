"Не справится". На Западе признали неудобную правду о военной мощи России
MWM: военное производство в РФ растет, несмотря на прогнозы западных аналитиков
Зона СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Западные эксперты ошиблись в своем предположении о том, что Россия не справится с удовлетворением запросов военно-промышленного производства, пишет издание Military Watch Magazine.
"Несмотря на значительный оптимизм западных аналитиков в 2022 году относительно того, что российская промышленность не справится с военными производственными потребностями <...>, сообщения о значительных успехах в расширении производства начали появляться в следующем году и с тех пор продолжают расти", — говорится в материале.
Отмечается, что успешные и точные российские удары выводят из строя системы ПВО на Украине, при этом запасы систем на Западе также истощены. По мнению автора статьи, масштабы увеличения Москвой производства ракет и беспилотников также могут быть направлены на укрепление обороны перед лицом высокой напряженности с НАТО и развертывания западных сил вдоль границ России.
В апреле российский президент Владимир Путин на заседании Военно-промышленной комиссии поручил ускорить работу над созданием перспективных вооружений, в том числе беспилотной техники. Он назвал актуальной задачей развитие лазерных комплексов, способных поражать различные цели, в частности беспилотники, а в перспективе и другую военную технику: самолеты, ракеты и прочее. Путин также заявлял , что в стране формируются все условия, чтобы перспективные стартапы в производстве беспилотников оперативно выходили на серийное производство.
В последнее время на Западе все чаще высказываются идеи о прямом вооруженном конфликте альянса и России. Отмечается беспрецедентная активность НАТО у границ страны. Военный блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Владимир Путин не раз объяснял, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. По словам президента, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
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