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Угроз в Центральной Азии становится все больше, заявил Белоусов

Угроз в Центральной Азии становится все больше, заявил Белоусов - РИА Новости, 27.05.2025

Угроз в Центральной Азии становится все больше, заявил Белоусов

Вызовов и угроз в Центральноазиатском регионе становится все больше, России и Киргизии нужно реагировать на них должным образом, заявил во вторник министр... РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T18:56:00+03:00

2025-05-27T18:56:00+03:00

2025-05-27T19:20:00+03:00

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БИШКЕК, 27 мая - РИА Новости. Вызовов и угроз в Центральноазиатском регионе становится все больше, России и Киргизии нужно реагировать на них должным образом, заявил во вторник министр обороны РФ Андрей Белоусов. "Мы, конечно, живём в ситуации нестабильности, глобальной нестабильности. К сожалению, наблюдаем снижение уровня безопасности, в том числе, в Центральноазиатском регионе. Мы и на пространстве ОДКБ, и в наших двусторонних отношениях, безусловно, должны самым тщательным образом относиться к тем угрозам, которые возникают. Их, к сожалению, становится все больше и больше", - сказал Белоусов в ходе переговоров с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке во вторник. Министр обороны РФ подчеркнул, что Россию и Киргизию "связывает не просто дружба, не просто союзнические отношения". "У нас общая история, в значительной степени общая судьба. Этот год у нас особый - это год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это наша общая Победа", - отметил Белоусов.

https://ria.ru/20250414/kirgizija-2011106752.html

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Переговоры Белоусова с министром обороны Киргизии Белоусов провел переговоры с министром обороны Киргизии Русланом Мукамбетовым в Бишкеке. Главы оборонных ведомств подписали программу партнерства в военной области на 2026-2030 годы. 2025-05-27T18:56 true PT1M22S

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россия, киргизия, бишкек, андрей белоусов, одкб, центральная азия, в мире