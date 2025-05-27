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Россия и Турция договорились не допустить обострения в Ливии
Россия и Турция договорились не допустить обострения в Ливии - РИА Новости, 27.05.2025
Россия и Турция договорились не допустить обострения в Ливии
Россия и Турция договорились использовать свое влияние, чтобы не допустить обострения в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T14:43:00+03:00
2025-05-27T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Россия и Турция договорились использовать свое влияние, чтобы не допустить обострения в Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы договорились использовать влияние на ливийские стороны с тем, чтобы не допустить нового обострения, которое грозит перейти в возобновление боевых действий", - сказал Лавров по итогам переговоров со своим турецким коллегой. Фидан находится в Москве с двухдневным визитом. В понедельник он провел встречу с помощником президента РФ Владимиром Мединским, который возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной в Стамбуле 16 мая. Главу турецкого внешнеполитического ведомства в понедельник вечером принял президент России Владимир Путин.
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россия, турция, ливия, сергей лавров, владимир мединский, владимир путин, в мире
Россия, Турция, Ливия, Сергей Лавров, Владимир Мединский, Владимир Путин, В мире
Россия и Турция договорились не допустить обострения в Ливии
Лавров: Россия и Турция договорились не допустить обострения ситуации в Ливии