Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 53 природных пожара за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:59 27.05.2025
https://ria.ru/20250527/rossija-2019269615.html
В России потушили 53 природных пожара за сутки
В России потушили 53 природных пожара за сутки - РИА Новости, 27.05.2025
В России потушили 53 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 101 602 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 27.05.2025
2025-05-27T09:59:00+03:00
2025-05-27T09:59:00+03:00
происшествия
россия
забайкальский край
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45208/00/452080047_0:83:1601:983_1920x0_80_0_0_7e00f90bc5b3d692d65abb98bf6cff9d.jpg
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 101 602 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.05.2025 года в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 53 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 101 602 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 113 лесных пожаров на площади 716 187 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 42 пожара на 678 460 гектарах.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
забайкальский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/45208/00/452080047_90:0:1510:1065_1920x0_80_0_0_b06af1a0ec036f31c7b5a1ed52da0548.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Забайкальский край, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 53 природных пожара за сутки

Авиалесоохрана: в РФ за сутки потушили 53 природных пожара на площади 101 602 га

© РИА Новости / Андрей КозловТушение природных пожаров
Тушение природных пожаров - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости / Андрей Козлов
Тушение природных пожаров. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 101 602 гектара, сообщает Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.05.2025 года в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 53 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 101 602 гектара", - говорится в сообщении.
К полуночи вторника на территории РФ было 113 лесных пожаров на площади 716 187 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 42 пожара на 678 460 гектарах.
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33
 
ПроисшествияРоссияЗабайкальский крайПриродные пожары в РоссииБаза охраны лесов "Авиалесоохрана"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала