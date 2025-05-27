https://ria.ru/20250527/rossija-2019269615.html

В России потушили 53 природных пожара за сутки

В России потушили 53 природных пожара за сутки - РИА Новости, 27.05.2025

В России потушили 53 природных пожара за сутки

Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 101 602 гектара, сообщает Авиалесоохрана. РИА Новости, 27.05.2025

2025-05-27T09:59:00+03:00

2025-05-27T09:59:00+03:00

2025-05-27T09:59:00+03:00

происшествия

россия

забайкальский край

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

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МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Лесопожарные службы за минувшие сутки потушили на всей территории России 53 природных пожара на площади 101 602 гектара, сообщает Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 26.05.2025 года в России лесопожарными службами и привлеченными лицами ликвидировано 53 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 101 602 гектара", - говорится в сообщении. К полуночи вторника на территории РФ было 113 лесных пожаров на площади 716 187 гектаров, которые активно тушили. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Забайкальском крае - там действовали 42 пожара на 678 460 гектарах.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

забайкальский край

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, забайкальский край, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"